Впервые за 3 года: в Украину с "неожиданным" визитом прибыла глава МВФ

Впервые за три года в Украину с неанонсированным визитом приехала глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, чтобы обсудить новую программу финансовой поддержки и ход реформ. Одобрение сделки на $8,2 млрд является ключевым для закрытия многомиллиардного финансового дефицита Украины на фоне затяжной войны.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Приезд Георгиевой состоялся в условиях повышенных рисков безопасности, поэтому подробности поездки до последнего держались в тайне.

Ожидается, что в рамках визита глава МВФ проведет ряд встреч с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Юлией Свириденко, главой Национального банка Андреем Пышным, а также с руководителями крупных украинских предприятий. Ключевая тема переговоров – дальнейшая финансовая поддержка Украины и ход выполнения условий новой кредитной программы Фонда.

В ноябре Украина и МВФ достигли предварительной договоренности о четырехлетней программе кредитования на сумму 8,2 миллиарда долларов. Окончательное одобрение программы зависит от выполнения ряда условий, в частности принятия государственного бюджета, обеспечения донорских финансовых гарантий и продвижения структурных реформ.

В МВФ заявляют, что Украина уже продемонстрировала прогресс в выполнении обязательств, и вопрос может быть вынесен на рассмотрение совета директоров Фонда в течение ближайших недель. Одобрение программы является критически важным, ведь оно откроет доступ к дополнительному внешнему финансированию со стороны международных партнеров.

По оценкам МВФ, совокупный финансовый дефицит Украины до 2029 года составляет около 136,5 миллиарда долларов с учетом длительной войны. Полномасштабное вторжение, которое вскоре войдет в свой пятый год, нанесло серьезный удар по экономике страны.

В 2026 году Украина планирует направить на оборону 2,8 триллиона гривен – это около 27,2% валового внутреннего продукта. В таких условиях стабильная внешняя поддержка остается ключевой для сохранения макрофинансового равновесия.

Во время визита Георгиева также оценит прогресс Украины во внедрении реформ, предусмотренных новой программой. Среди них – расширение налоговой базы, увеличение внутренних доходов бюджета и обеспечение масштабного донорского финансирования на условиях, близких к грантовым.

Отдельный акцент МВФ делает на борьбе с уклонением от уплаты налогов. Речь идет о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы, закрытии таможенных лазеек для отдельных категорий импорта, а также отмене льгот по налогу на добавленную стоимость. В то же время в Фонде признают, что реального эффекта от этих мер в виде роста поступлений стоит ожидать не ранее 2027 года.

Кроме того, Украина взяла на себя обязательства сохранить независимость антикоррупционных институтов, усилить детенизацию экономики и устранить пробелы в действующем трудовом законодательстве. Важной финансовой вехой для Украины стало решение лидеров Европейского Союза предоставить заем на 90 миллиардов евро сроком на два года. Обслуживание этого долга предусмотрено только при условии выплаты РФ репараций после завершения войны, что позволяет не создавать дополнительной нагрузки на государственный бюджет.

Кроме этого, была завершена реструктуризация долга, привязанного к экономическому росту, на сумму 2,6 миллиарда долларов. Отмечается, что это решение уменьшило долгосрочные риски для бюджета, ведь ранее эти инструменты могли стоить Украине до 20 миллиардов долларов до 2041 года.

Новая программа МВФ должна заменить действующее четырехлетнее соглашение на 15,5 миллиарда долларов, в рамках которой Украина уже получила около 10,6 миллиарда. Предыдущая программа базировалась на предположении, что война завершится в 2025 году.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, МВФ требует от Украины пойти на наиболее болезненные шаги за время большой войны. Речь идет о реформе налогообложения ФЛП и введении "налога на OLX".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!