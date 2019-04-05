"План на 100 дней": у Зеленского рассказали, когда покажут команду

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский представит свою команду в эфире телеканала 1+1.

Также он расскажет о планах на 100 дней своего возможного президенства. Об этом сообщил советник Зеленского Руслан Рябошапка, передает ТСН.

"Если у людей есть потребность – а эта потребность, конечно, есть – узнать, какая программа и конкретный план действий у Владимира Зеленского, у его команды, кто есть те люди, которые будут претворять этот план действий, то, конечно, эта информация у людей будет и она будет еще до второго тура. Владимир представит как свою команду, так и план действий на первые 100 дней", – отметил он.

При этом, советник не уточнил дату, когда Зеленский представит команду и программу.

"Конкретной даты сейчас нет. Об этом скажет сам Владимир Зеленский. Единственный мой месседж – это будет сделано заблаговременно, до голосования (второго тура)", – подчеркнул Рябошапка.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт сравнил предвыборные программы Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

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