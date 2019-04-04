''Борьба за 50% голосов'': социолог оценила дебаты Зеленского и Порошенко

Дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко повлияют на тех избирателей, которые так и не определились со своим выбором.

Об этом OBOZREVATEL рассказала председатель правления украинского Института социсследований им. Яременко Ольга Балакирева. По ее мнению, дискуссия кандидатов будет направлена на те 50% избирателей, которые в первом туре отдали свои голоса не за них.

"Мы во время проведения экзит-пола в первом туре выборов задавали людям вопрос, за кого они будут голосовать во втором. Получается, что ответы тех, кто не голосовал за Зеленского и Порошенко в первом туре, распределились примерно 2 к 1. То есть в любом случае расклад не особо изменится. При этом есть еще около 20% избирателей, которые попросту не знают, что им делать, еще 10% вообще не пойдут на выборы.

Суммарно имеем примерно 30% людей, которые пришли на эти выборы и не знают, как действовать дальше. Вот для них дебаты и могут иметь значение. Для сторонников каждого из кандидатов дебаты не будут иметь особого эффекта, если не произойдет ничего экстраординарного…" — уверена социолог.

Касаемо поведения кандидатов во время дискуссии, то тут более понятен образ действующего главы государства.

"Во-первых, он не должен изменить той программе, которую заявлял. Во-вторых, он понял, что не работал с молодежью. Можно предположить, что компонент будет усилен и станет более грамотным", — считает Балакирева.

Владимиру Зеленскому важно в этой ситуации максимально четко и красиво рассказать избирателям о своей программе. Очень важна подача.

"Мне кажется, что на дебатах проиграет тот, кто более агрессивен. Выиграет тот, кто будет толерантный. Исходя из поведения Петра Порошенко, видно, у него более агрессивный внутренний настрой, и это вырывается. Ему, в силу психотипа, будет сложнее держать ситуацию. От дебатов кардинального влияния не будет, но определенный эффект стоит ожидать на тех, кто еще не определился", — подытожила социолог.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты.

Вскоре после этого появился ответ главы государства. Он принял вызов.

Обоюдные заявления политиков уже "взорвали" сеть. Украинцы в предвкушении дискуссии.

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