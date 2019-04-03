Выборы-2019: как хитрят социологи и чего ждать во втором туре

ЦИК подсчитала почти 100% голосов украинцев. По их результатам, в первом туре Владимир Зеленский получил 30,2%, Петр Порошенко — 15,9 % голосов. При этом крупнейшие социологические агентства давали политикам немного другие цифры, заметно минимизируя отставание между первым и вторым номером.

Что “рисовали” социологи кандидатам и каковы их шансы на второй тур — в обзоре OBOZREVATEL.

Главное:

В Украине около полсотни различных социологических компаний. Однако доверять можно лишь единицам.

Основные социологические компании приблизительно определили, что Зеленский и Порошенко пройдут во второй тур выборов. Правда, разница между ними была меньшей.

Точны были национальные экзит-полы, они примерно показали разницу между первым и вторым местом, а также третью позицию Юлии Тимошенко.

Какие есть социологи в Украине?

Основные “столпы” украинской социологии проводили замеры рейтингов кандидатов в президенты практически каждые 2 недели. Публичные цифры презентовали общественности, закрытые — показывали непосредственному заказчику. Исходя из этой реальности, частично и формировались предпочтения украинцев.

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Правда, в Украине есть еще одна проблема — подставная социология. Чаще всего компании-однодневки под выборы публикуют результаты своего “исследования”, в котором нужный кандидат получает существенное преимущество. В сети уже появился проект, который проверяет такие компании и определяет — можно их считать настоящими или нет.

К примеру, журналисты проекта “Тексти” собрали данные о десятках компаний, которые так или иначе публиковали результаты предвыборных исследований. В ходе расследовани специалисты проанализировали их по таким критериям:

Отсутствие исследований не в период выборов;

Непубличные связи владельцев служб с политиками;

Распространение информации об исследовании: через какие сайты и новостные ресурсы;

Разбежность между результатами исследований и фактическими итогами выборов.

Исходя из этих критериев, были отсеяны фейковые компании. Среди тех, которые можно назвать авторитетными: Группа "Рейтинг", Институт социологии НАНУ, Киевский международный институт социологии, Социс, Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко, Центр Разумкова, Центр “Социальный мониторинг”, GFK Ukraine Research&Branding Group* TNS Ukraine.

Но даже проверенные социологические компании могут искривлять собственную социологию. Как указано выше, у каждого исследования есть свой заказчик, который часто и “заказывает музыку”. Именно поэтому агентства могут манипулировать собственными данными, правда, доказать это практически невозможно.

Что прогнозировали?

Сразу несколько крупных социологических компаний занялись исследованием настроений украинцев. В данной статьи приведены данные 4-х крупных опросов в преддверии первого тура выборов.

За основу были взяты результаты по опросам за 10 дней до дня голосования. По основным трем кандидатам гонки они таковы:

Группа “Рейтинг”:

Зеленский — 26,9%

Порошенко — 17,2%

Тимошенко — 17,2%

Центр Разумкова:

Зеленский — 24,8%

Порошенко — 22,1%

Тимошенко — 14,8%

КМИС и Деминициатива:

Зеленский — 27,6%

Порошенко — 18,2%

Тимошенко — 12,8%

Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко и центр "Социальный мониторинг":

Зеленский — 29,1%

Тимошенко — 16%

Порошенко — 15,3%

Владимир Зеленский

Петр Порошенко

По словам социолога Дмитрия Дмитрука из Центра “Социальный мониторинг”, его компании удалось спрогнозировать результаты как по первой пятерке, так и по последним местам. Феноменом же выборов стал кандидат Игорь Смешко.

“Менее точный прогноз оказался касательно Игоря Смешко, причем практически все допустили аналогичные ошибки. Ему те 6-7 % не давал ни одна компания, и результат стал определенным сюрпризом… Его социологические компании не увидели, он был в поле зрения, но его недооценили”, — подчеркнул OBOZREVATEL Дмитрук.

Касательно колоссального расстояния между первым и вторым местом, то тут социологи уверяют: точно определять настроения украинцев по Тимошенко и Порошенко было проблематично. Их рейтинг был на одном уровне.

“Мы показали существенный разрыв между ними. Ситуация с Порошенко и Тимошенко — мы за неделю до выборов честно сказали, что не можем определить, кто именно побеждает. Вы эту разницу и сами видите, буквально несколько процентов”, — пояснил Дмитрук.

В этом контексте важно сопоставить и данные экзит-полов. В целом они показали приблизительно точную картину — большое преимущество Владимира Зеленского, второе место Петра Порошенко и 14% Юлии Тимошенко.

Национальный экзит-пол:

Зеленский — 30,9%

Порошенко — 18,8%

Тимошенко — 13,7%

Экзит-пол по заказу "ТСН":

Зеленский — 29,25%

Порошенко — 19,19%

Тимошенко — 13,75%

Экзит-пол от “Социса”:

Зеленский — 31,1%

Порошенко — 18,5%

Тимошенко — 14%

Непосредственно финальные экзит-полы и зафиксировали расстояние между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко в 4%. При этом при окончательном голосовании стало понятно — Петр Порошенко получает 15,95%, а Юлия Тимошенко —13,39%. Разница между ними чуть более 2%.

К кому перейдут голоса проигравших?

Более четкие данные социологических агентств будут известные в ближайшие недели. На данном этапе можно анализировать лишь доступную социологию перед первым туром. По данным Центра Разумкова, во втором туре Владимира Зеленского готовы поддержать 36,5 % украинцев, Петра Порошенко — 22,7 %.

При этом, как сообщает Группа “Рейтинг”, основной переток голосов к Владимиру Зеленскому переходит от сторонников Юрия Бойко, Юлии Тимошенко, Александра Вилкула, а также Игоря Смешко.

На часть голосов Анатолия Гриценко и Руслана Кошулинского может надеется Петр Порошенко. Судя по этим данным, этого будет недостаточно для победы во втором туре.

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