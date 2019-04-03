Выборы-2019: как хитрят социологи и чего ждать во втором туре

ЦИК подсчитала почти 100% голосов украинцев. По их результатам, в первом туре Владимир Зеленский получил 30,2%, Петр Порошенко — 15,9 % голосов. При этом крупнейшие социологические агентства давали политикам немного другие цифры, заметно минимизируя отставание между первым и вторым номером.
Что “рисовали” социологи кандидатам и каковы их шансы на второй тур — в обзоре OBOZREVATEL.
Главное:
В Украине около полсотни различных социологических компаний. Однако доверять можно лишь единицам.
Основные социологические компании приблизительно определили, что Зеленский и Порошенко пройдут во второй тур выборов. Правда, разница между ними была меньшей.
Точны были национальные экзит-полы, они примерно показали разницу между первым и вторым местом, а также третью позицию Юлии Тимошенко.
Какие есть социологи в Украине?
Основные “столпы” украинской социологии проводили замеры рейтингов кандидатов в президенты практически каждые 2 недели. Публичные цифры презентовали общественности, закрытые — показывали непосредственному заказчику. Исходя из этой реальности, частично и формировались предпочтения украинцев.
Правда, в Украине есть еще одна проблема — подставная социология. Чаще всего компании-однодневки под выборы публикуют результаты своего “исследования”, в котором нужный кандидат получает существенное преимущество. В сети уже появился проект, который проверяет такие компании и определяет — можно их считать настоящими или нет.
К примеру, журналисты проекта “Тексти” собрали данные о десятках компаний, которые так или иначе публиковали результаты предвыборных исследований. В ходе расследовани специалисты проанализировали их по таким критериям:
Отсутствие исследований не в период выборов;
Непубличные связи владельцев служб с политиками;
Распространение информации об исследовании: через какие сайты и новостные ресурсы;
Разбежность между результатами исследований и фактическими итогами выборов.
Исходя из этих критериев, были отсеяны фейковые компании. Среди тех, которые можно назвать авторитетными: Группа "Рейтинг", Институт социологии НАНУ, Киевский международный институт социологии, Социс, Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко, Центр Разумкова, Центр “Социальный мониторинг”, GFK Ukraine Research&Branding Group* TNS Ukraine.
Но даже проверенные социологические компании могут искривлять собственную социологию. Как указано выше, у каждого исследования есть свой заказчик, который часто и “заказывает музыку”. Именно поэтому агентства могут манипулировать собственными данными, правда, доказать это практически невозможно.
Что прогнозировали?
Сразу несколько крупных социологических компаний занялись исследованием настроений украинцев. В данной статьи приведены данные 4-х крупных опросов в преддверии первого тура выборов.
За основу были взяты результаты по опросам за 10 дней до дня голосования. По основным трем кандидатам гонки они таковы:
Группа “Рейтинг”:
Зеленский — 26,9%
Порошенко — 17,2%
Тимошенко — 17,2%
Центр Разумкова:
Зеленский — 24,8%
Порошенко — 22,1%
Тимошенко — 14,8%
КМИС и Деминициатива:
Зеленский — 27,6%
Порошенко — 18,2%
Тимошенко — 12,8%
Украинский институт социальных исследований им. А. Яременко и центр "Социальный мониторинг":
Зеленский — 29,1%
Тимошенко — 16%
Порошенко — 15,3%
Владимир Зеленский
Петр Порошенко
По словам социолога Дмитрия Дмитрука из Центра “Социальный мониторинг”, его компании удалось спрогнозировать результаты как по первой пятерке, так и по последним местам. Феноменом же выборов стал кандидат Игорь Смешко.
“Менее точный прогноз оказался касательно Игоря Смешко, причем практически все допустили аналогичные ошибки. Ему те 6-7 % не давал ни одна компания, и результат стал определенным сюрпризом… Его социологические компании не увидели, он был в поле зрения, но его недооценили”, — подчеркнул OBOZREVATEL Дмитрук.
Касательно колоссального расстояния между первым и вторым местом, то тут социологи уверяют: точно определять настроения украинцев по Тимошенко и Порошенко было проблематично. Их рейтинг был на одном уровне.
“Мы показали существенный разрыв между ними. Ситуация с Порошенко и Тимошенко — мы за неделю до выборов честно сказали, что не можем определить, кто именно побеждает. Вы эту разницу и сами видите, буквально несколько процентов”, — пояснил Дмитрук.
В этом контексте важно сопоставить и данные экзит-полов. В целом они показали приблизительно точную картину — большое преимущество Владимира Зеленского, второе место Петра Порошенко и 14% Юлии Тимошенко.
Национальный экзит-пол:
Зеленский — 30,9%
Порошенко — 18,8%
Тимошенко — 13,7%
Экзит-пол по заказу "ТСН":
Зеленский — 29,25%
Порошенко — 19,19%
Тимошенко — 13,75%
Экзит-пол от “Социса”:
Зеленский — 31,1%
Порошенко — 18,5%
Тимошенко — 14%
Непосредственно финальные экзит-полы и зафиксировали расстояние между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко в 4%. При этом при окончательном голосовании стало понятно — Петр Порошенко получает 15,95%, а Юлия Тимошенко —13,39%. Разница между ними чуть более 2%.
К кому перейдут голоса проигравших?
Более четкие данные социологических агентств будут известные в ближайшие недели. На данном этапе можно анализировать лишь доступную социологию перед первым туром. По данным Центра Разумкова, во втором туре Владимира Зеленского готовы поддержать 36,5 % украинцев, Петра Порошенко — 22,7 %.
При этом, как сообщает Группа “Рейтинг”, основной переток голосов к Владимиру Зеленскому переходит от сторонников Юрия Бойко, Юлии Тимошенко, Александра Вилкула, а также Игоря Смешко.
На часть голосов Анатолия Гриценко и Руслана Кошулинского может надеется Петр Порошенко. Судя по этим данным, этого будет недостаточно для победы во втором туре.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.