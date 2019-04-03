Разница в 9 раз: на Донетчине заявили о масштабной фальсификации на выборах

На Донетчине в Мангушском районе полиция проверяет сообщение о вероятной фальсификации результатов выборов президента Украины. Отмечается, что разница в пользу одного из кандидатов якобы увеличена в 9 раз.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Донецкой области. Так, в местное отделение полиции обратились члены территориальной избирательной комиссии с письменным заявлением о нарушении избирательного процесса.

По их словам данные, переданные в Центральную избирательную комиссию о распределении голосов между кандидатами в президенты Украины, не совпадают с информацией, изложенной на официальном сайте ЦИК.

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Пресс-служба Нацполиции Украины

В полиции заявили, что указанный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст.158 "Предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или фальсификация избирательных документов" Уголовного кодекса Украины.

Выясняется, на каком этапе появились разногласия, и лиц, причастных к возможной фальсификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в гражданской сети "Опора" отметили тенденцию к снижению количества нарушений избирательного законодательства в ходе голосования на выборах президента 31 марта.

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