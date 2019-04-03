Вибори-2019: як хитрують соціологи і чого чекати в другому турі

ЦВК підрахувала майже 100% голосів українців. За їхніми результатами, в першому турі Володимир Зеленський отримав 30,2%, Петро Порошенко — 15,9% голосів. одночас найбільші соціологічні агентства давали політикам трохи інші цифри, помітно мінімізуючи відставання між першим і другим номером.

Що "малювали" соціологи кандидатам і які їхні шанси на другий тур — в огляді OBOZREVATEL.

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В Україні майже півсотня різних соціологічних компаній. Однак довіряти можна лише одиницям.

Основні соціологічні компанії приблизно визначили, що Зеленський і Порошенко пройдуть до другого туру виборів. Щоправда, різниця між ними була меншою.

Точними були національні екзит-поли, вони наближено показали різницю між першим і другим місцем, а також третю позицію Юлії Тимошенко.

Які є соціологи в Україні?

Основні "стовпи" української соціології проводили заміри рейтингів кандидатів у президенти майже кожні 2 тижні. Публічні цифри презентували громадськості, закриті — показували безпосередньому замовнику. Виходячи з цієї реальності, частково і формувалися переваги українців.

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Правда, в Україні є ще одна проблема — підставна соціологія. Найчастіше компанії-одноденки під вибори публікують результати свого "дослідження", в якому потрібний кандидат отримує суттєву перевагу. У мережі вже з'явився проект, який перевіряє такі компанії й визначає — можна їх вважати справжніми чи ні.

Наприклад, журналісти проекту "Тексти" зібрали дані про десятки компаній, які так чи інакше публікували результати передвиборчих досліджень. Під час розслідування фахівці проаналізували їх за такими критеріями:

Відсутність досліджень не в період виборів;

Непублічні зв'язки власників служб із політиками;

Поширення інформації про дослідження: через які сайти і новинні ресурси;

Розбіжність між результатами досліджень і фактичними результатами виборів.

Виходячи з цих критеріїв, були відсіяні фейкові компанії. Серед тих, які можна назвати авторитетними: Група "Рейтинг", Інститут соціології НАНУ, Київський міжнародний інститут соціології, Социс, Український інститут соціальних досліджень ім. А. Яременка, Центр Разумкова, Центр "Соціальний моніторинг", GFK Ukraine Research&Branding Group* TNS Ukraine.

Але навіть перевірені соціологічні компанії можуть викривляти власну соціологію. Як зазначено вище, у кожного дослідження є свій замовник, який часто і "замовляє музику". Саме тому агентства можуть маніпулювати власними даними, правда, довести це майже неможливо.

Що прогнозували?

Одразу декілька великих соціологічних компаній зайнялися дослідженням настроїв українців. У цій статті наведені дані 4-х великих опитувань напередодні першого туру виборів.

За основу були взяті результати щодо опитувань за 10 днів до дня голосування. Щодо основних трьох кандидатів гонки вони такі:

Група "Рейтинг":

Зеленський — 26,9%

Порошенко — 17,2%

Тимошенко — 17,2%

Центр Разумкова:

Зеленський — 24,8%

Порошенко — 22,1%

Тимошенко — 14,8%

КМІС і Демініціативи:

Зеленський — 27,6%

Порошенко — 18,2%

Тимошенко — 12,8%

Український інститут соціальних досліджень ім. А. Яременка і центр "Соціальний моніторинг":

Зеленський — 29,1%

Тимошенко — 16%

Порошенко — 15,3%

Володимир Зеленський

Петро Порошенко

За словами соціолога Дмитра Дмитрука з Центру "Соціальний моніторинг", його компанії вдалося спрогнозувати результати як щодо першої п'ятірки, так і щодо останніх місць. А феноменом виборів став кандидат Ігор Смешко.

"Менш точний прогноз виявився стосовно Ігоря Смешка, до того ж практично всі допустили аналогічні помилки. Йому ті 6-7% не давала жодна компанія, і результат став певним сюрпризом... Його соціологічні компанії не побачили, він був у полі зору, але його недооцінили", — підкреслив OBOZREVATEL Дмитрук.

Що ж стосується колосальної відстані між першим і другим місцем, то тут соціологи запевняють: точно визначати настрої українців щодо Тимошенко і Порошенка було проблематично. Їхній рейтинг був на одному рівні.

"Ми показали значний розрив між ними. Ситуація з Порошенком і Тимошенко — ми за тиждень до виборів чесно сказали, що не можемо визначити, хто саме перемагає. Ви цю різницю й самі бачите, буквально декілька відсотків", — пояснив Дмитрук.

У цьому контексті важливо зіставити й дані екзит-полів. Загалом вони показали приблизно точну картину — велику перевагу Володимира Зеленського, друге місце Петра Порошенка і 14% Юлії Тимошенко.

Національний екзит-пол:

Зеленський — 30,9%

Порошенко — 18,8%

Тимошенко — 13,7%

Екзит-пол на замовлення "ТСН":

Зеленський — 29,25%

Порошенко — 19,19%

Тимошенко — 13,75%

Екзит-пол від "Соцису":

Зеленський — 31,1%

Порошенко — 18,5%

Тимошенко — 14%

Безпосередньо фінальні екзит-поли й зафіксували відстань між Петром Порошенком і Юлією Тимошенко в 4%. Водночас під час остаточного голосування стало зрозуміло — Петро Порошенко отримує 15,95%, а Юлія Тимошенко — 13,39%. Різниця між ними трохи більше 2%.

До кого перейдуть голоси тих, хто програв?

Більш чіткі дані соціологічних агентств будуть відомі в найближчі тижні. На нинішньому етапі можна аналізувати лише доступну соціологію перед першим туром. За даними Центру Разумкова, в другому турі Володимира Зеленського готові підтримати 36,5% українців, Петра Порошенка — 22,7%.

У той же час, як повідомляє Група "Рейтинг", основне перетікання голосів до Володимира Зеленського переходить від прихильників Юрія Бойка, Юлії Тимошенко, Олександра Вілкула, а також Ігоря Смешка.

На частину голосів Анатолія Гриценка і Руслана Кошулинського може сподіватися Петро Порошенко. Судячи за такими даними, цього буде недостатньо для перемоги в другому турі.

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