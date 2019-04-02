Выборы президента-2019: украинцев разделили результаты первого тура

Мнения украинцев касательно итогов первого тура выборов президента страны разделились.

Так, в соответствующем опросе на сайте OBOZREVATEL два противоположных ответа выбрал одинаковый процент респондентов.

Всего в интерактиве приняло участие более 46,5 тысяч читателей. "Как вам предварительные результаты выборов?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

38% опрошенных назвали результаты ожидаемыми. "Украинцы хотят видеть новые лица", – сказали пользователи сети.

Еще 38% опрошенных признались, что разочарованы итогами выборов. "Многие все же голосовали "по приколу", – считает часть респондентов.

16% ответили: "Не спешите. Все еще может переиграться".

Наименьшее количество пользователей (8%) выбрали вариант ответа: "Кремль может открывать шампанское".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!