Выборы президента-2019: украинцев разделили результаты первого тура

Мнения украинцев касательно итогов первого тура выборов президента страны разделились.
Так, в соответствующем опросе на сайте OBOZREVATEL два противоположных ответа выбрал одинаковый процент респондентов.
Всего в интерактиве приняло участие более 46,5 тысяч читателей. "Как вам предварительные результаты выборов?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.
38% опрошенных назвали результаты ожидаемыми. "Украинцы хотят видеть новые лица", – сказали пользователи сети.
Еще 38% опрошенных признались, что разочарованы итогами выборов. "Многие все же голосовали "по приколу", – считает часть респондентов.
16% ответили: "Не спешите. Все еще может переиграться".
Наименьшее количество пользователей (8%) выбрали вариант ответа: "Кремль может открывать шампанское".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.
Украинцы массово публиковали в соцсетях фото и селфи, сделанные на выборах.
По результатам обработки ЦИК 99,8% протоколов, Владимир Зеленский получил 30,23% голосов, Петр Порошенко – 15,95%, Юлия Тимошенко – 13,39%.
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