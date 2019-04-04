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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Правила суровые!" Аласания сделал уточнение по дебатам Порошенко и Зеленского

2.3тЧитать материал на украинском

"Суспільне" сможет обеспечить проведение дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский".

Об этом заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания в интервью "The Village Украины", объяснив, какие процедуры должны проходить перед запланированным мероприятием.

"Сейчас мы начинаем связь с обоими штабами и еще обязательно с ЦИК. Потому что все, что мы имеем сейчас — это закон "О выборах" (статья 62) и постановление ЦИК от мая 2014 года (положение о проведении Национальной общественной телерадиокомпанией Украины предвыборных дебатов от 5 мая 2014 №472). И там все прописано", — сказал он.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

"Согласится ЦИК, то есть государство как таковое, изменить правила — это уже вопрос к ним. Поэтому они также должны быть стороной переговоров. То есть четыре стороны ЦИК, НОТУ и два штаба кандидатов", — подчеркнул Аласания.

По его словам, любые ресурсы, потраченные на официальные дебаты между первым и вторым туром, являются средствами государства.

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"Суспільне" прекрасно использует все, что найдет возможным использовать государство. Если государство решит, что можно проводить дебаты на стадионе, то пожалуйста. Хоть на Марсе", — добавил Аласания.

Он подчеркнул, что расходы на такие дебаты будут в сотни раз больше, в то же время единственное, что добавится — это картинка трибун, если они будут заполнены, а "вот смыслов там не прибавится".

"Согласно постановлению ЦИК, правила довольно строгие. Каждая секунда рассчитана: что должно быть сказано и кем. Поэтому зрелища как такового может и не быть", — отметил глава НОТУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Зураб АласанияПетр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Вывод по дебатам прост Не подходят оба кандидата Они оба не за наш народ К власти подпускать таких не надо
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Aleshin Aleksei
Aleshin Aleksei
Справедливо было бы оплатить за счёт того,кто поставил это условие...Пусть эта хриплая мартышка и башляет...Или Беня.Идея,скорее всего,его (зеленуха ещё не научился так тратить деньги налогоплательщиков).Чмо корпоративное...
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Хватит собой Конституцию подменять, правило простое: не можешь гарантировать конституционное право на народа - в президенты не лезь! А право это не могут гарантировать оба кандидата, для того и дебаты устраивают, чтобы многословием это скрыть
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