"Правила суровые!" Аласания сделал уточнение по дебатам Порошенко и Зеленского

"Суспільне" сможет обеспечить проведение дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского на НСК "Олимпийский".
Об этом заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания в интервью "The Village Украины", объяснив, какие процедуры должны проходить перед запланированным мероприятием.
"Сейчас мы начинаем связь с обоими штабами и еще обязательно с ЦИК. Потому что все, что мы имеем сейчас — это закон "О выборах" (статья 62) и постановление ЦИК от мая 2014 года (положение о проведении Национальной общественной телерадиокомпанией Украины предвыборных дебатов от 5 мая 2014 №472). И там все прописано", — сказал он.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский
"Согласится ЦИК, то есть государство как таковое, изменить правила — это уже вопрос к ним. Поэтому они также должны быть стороной переговоров. То есть четыре стороны ЦИК, НОТУ и два штаба кандидатов", — подчеркнул Аласания.
По его словам, любые ресурсы, потраченные на официальные дебаты между первым и вторым туром, являются средствами государства.
"Суспільне" прекрасно использует все, что найдет возможным использовать государство. Если государство решит, что можно проводить дебаты на стадионе, то пожалуйста. Хоть на Марсе", — добавил Аласания.
Он подчеркнул, что расходы на такие дебаты будут в сотни раз больше, в то же время единственное, что добавится — это картинка трибун, если они будут заполнены, а "вот смыслов там не прибавится".
"Согласно постановлению ЦИК, правила довольно строгие. Каждая секунда рассчитана: что должно быть сказано и кем. Поэтому зрелища как такового может и не быть", — отметил глава НОТУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 марта Зеленский заявил, что готов к дебатам с Порошенко.
1 апреля Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила лидеров избирательной гонки на теледебаты, которые назначены на 19 апреля.
2 апреля в штабе Зеленского заявили, что кандидат готов к встрече с Порошенко, однако если позволит график студии "Квартал 95".
Порошенко сначала сказал, что не видит смысла в подобных "собачьих боях", однако вскоре сам вызвал Зеленского на дебаты.
3 апреля Зеленский выдвинул Порошенко требование об участии в дебатах на стадионе "Олимпийский".
Порошенко принял приглашение на дебаты, однако напомнил оппоненту о том, что их формат прописан в законодательстве.
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