"Правила суворі!" Аласанія зробив уточнення щодо дебатів Порошенка і Зеленського

"Суспільне" зможе забезпечити проведення дебатів кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський".
Про це заявив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія в інтерв'ю "The Village України", пояснивши, які процедури повинні проходити перед запланованим заходом.
"Зараз ми починаємо зв'язок із обома штабами і ще обов'язково з ЦВК. Тому що все, що ми маємо зараз — це закон" Про вибори "(стаття 62) і постанову ЦВК від травня 2014 року (положення про проведення Національної суспільною телерадіокомпанією України передвиборчих дебатів від 5 травня 2014 №472). І там все прописано", — сказав він.
Петро Порошенко і Володимир Зеленський
"Чи погодиться ЦВК, тобто держава як така, змінити правила — це вже питання до них. Тому вони також повинні бути стороною переговорів. Тобто чотири сторони ЦВК, НСТУ і два штаби кандидатів", — підкреслив Аласанія.
За його словами, будь-які ресурси, витрачені на офіційні дебати між першим і другим туром, є засобами держави.
"Суспільне" чудово використовує все, що вважатиме за можливе використовувати держава. Якщо держава вирішить, що можна проводити дебати на стадіоні, то будь ласка. Хоч на Марсі", — додав Аласанія.
Він підкреслив, що витрати на такі дебати будуть у сотні разів більшими, у той же час єдине, що додасться — це картинка трибун, якщо вони будуть заповнені, а "ось смислів там не додалося".
"Згідно з постановою ЦВК, правила досить суворі. Кожна секунда розрахована: що повинно бути сказано і ким. Тому видовища як такого може і не бути", — зазначив глава НСТУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 березня Зеленський заявив, що готовий до дебатів із Порошенком.
1 квітня Національна громадська телерадіокомпанія України запросила лідерів виборчих перегонів на теледебати, які призначені на 19 квітня.
2 квітня в штабі Зеленського заявили, що кандидат готовий до зустрічі з Порошенком, однак якщо дозволить графік студії "Квартал 95".
Порошенко спочатку сказав, що не бачить сенсу в подібних "собачих боях", проте незабаром сам викликав Зеленського на дебати.
3 квітня Зеленський висунув Порошенку вимогу про участь у дебатах на стадіоні "Олімпійський".
Порошенко прийняв запрошення на дебати, однак нагадав опоненту про те, що їхній формат прописаний у законодавстві.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!