"Правила суворі!" Аласанія зробив уточнення щодо дебатів Порошенка і Зеленського

"Суспільне" зможе забезпечити проведення дебатів кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський".

Про це заявив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія в інтерв'ю "The Village України", пояснивши, які процедури повинні проходити перед запланованим заходом.

"Зараз ми починаємо зв'язок із обома штабами і ще обов'язково з ЦВК. Тому що все, що ми маємо зараз — це закон" Про вибори "(стаття 62) і постанову ЦВК від травня 2014 року (положення про проведення Національної суспільною телерадіокомпанією України передвиборчих дебатів від 5 травня 2014 №472). І там все прописано", — сказав він.

Петро Порошенко і Володимир Зеленський

"Чи погодиться ЦВК, тобто держава як така, змінити правила — це вже питання до них. Тому вони також повинні бути стороною переговорів. Тобто чотири сторони ЦВК, НСТУ і два штаби кандидатів", — підкреслив Аласанія.

За його словами, будь-які ресурси, витрачені на офіційні дебати між першим і другим туром, є засобами держави.

"Суспільне" чудово використовує все, що вважатиме за можливе використовувати держава. Якщо держава вирішить, що можна проводити дебати на стадіоні, то будь ласка. Хоч на Марсі", — додав Аласанія.

Він підкреслив, що витрати на такі дебати будуть у сотні разів більшими, у той же час єдине, що додасться — це картинка трибун, якщо вони будуть заповнені, а "ось смислів там не додалося".

"Згідно з постановою ЦВК, правила досить суворі. Кожна секунда розрахована: що повинно бути сказано і ким. Тому видовища як такого може і не бути", — зазначив глава НСТУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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