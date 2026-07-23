Первая почти за год встреча Лаврова с Рубио длилась всего 35 минут: какие заявления об Украине прозвучали

Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровом. Стороны посвятили разговор необходимости прекращения войны в Украине.

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Стоит отметить, что переговоры продлились всего 35 минут. Об этом сообщает "Интерфакс".

Четвертая встреча Лаврова и Рубио с 2025 года

По результатам переговоров американский госсекретарь опубликовал короткое сообщение в соцсети Х. Рубио заявил, что обсудил с Лавровым необходимость прекращения российско-украинской войны.

"Сегодня встретилась с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерской конференции АСЕАН. Мы обсудили отношения между США и Россией и необходимость прекращения российско-украинской войны", – сообщил госсекретарь США.

Источники в РФ проинформировали, что первая с сентября прошлого года очная встреча Рубио с Лавровым продлилась всего 35 минут. Кроме самого Лаврова на встрече присутствовал замглавы МИД РФ Андрей Руденко и директор департамента внешнеполитического планирования Алексей Дробинин, а также постпред президента РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.

В свою очередь американскую делегацию вместе с Рубио представляли заместитель госсекретаря по политическим делам Элисон Хукер и спецпосланник президента США Серджио Гор.

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