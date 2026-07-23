Банки блокируют счета украинцев из-за подозрительных операций: после каких переводов и пополнений вас оставят без карты

Банки все чаще закрывают счета украинцев без предупреждения, ссылаясь на "неприемлемо высокий риск. Финансовые учреждения, как правило, не разглашают причины, чтобы мошенники не обходили контроль. Но свежая судебная практика свидетельствует: если клиент обращается в суд, банку приходится "раскрывать карты".

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Из-за каких именно операций (от криптовалюты до подозрительных российских доверенностей) можно лишиться доступа к деньгам, почему блокируют карты физических лиц и в каких случаях суд может заставить банк возобновить сотрудничество – читайте в материале OBOZ.UA.

Как блокируют счета украинцев

Банки не разглашают причин закрытия счетов. Считается, что если подробно описывать, по какой причине расторгли договор, то это будет способствовать обходу существующих механизмов контроля. Но если клиент не согласен с решением и обращается в суд, финансовому учреждению все же приходится "раскрывать карты". Если не убедить судью, что подозрения банка обоснованы, банк могут обязать возобновить сотрудничество с "нежелательным" клиентом.

Обычно официальная причина закрытия счетов – "неприемлемо высокий риск" сотрудничества с клиентом. То есть если у банка есть подозрения, что клиент через счет отмывает деньги, получает теневой доход, нарушает условия договора, то он обязан отреагировать. Иногда такая реакция предполагает обращение с просьбой объяснить переводы, предоставить документы. Но также банк может без предупреждения просто расторгнуть договор и закрыть счета.

Деньги, которые будут находиться на счете на момент расторжения договора, переведут на счет в другом банке, который должен указать уже бывший клиент.

И хотя банки подчеркивают, что имеют право расторгать договоры с клиентами, судебная практика доказывает, что это не всегда законно. Расторгнуть договор из-за неприемлемо высокого риска действительно можно, но такое действие должно быть аргументировано. Например, Железнодорожный районный суд Львова по делу № 462/5651/25 отказал клиенту "Универсал Банка", который требовал восстановить его счет.

Представители банка, чтобы доказать свои аргументы, предоставили суду информацию, которая заставила закрыть счет клиента. Так, за полтора месяца он:

пополнил счет на 61,6 тыс. грн через кассу;

получил 16,9 тыс. грн с четырёх разных счетов;

отправил 23,5 тыс. грн 16 различным получателям;

34,6 тыс. грн потратил в торгово-сервисной сети;

10,8 тыс. грн перечислил "ФОПам".

Главное же – в банк поступило письмо от Государственной службы финансового мониторинга, которая признала операции этого клиента подозрительными (после чего банк и принял решение закрыть счет). Стоит отметить: если бы подобные переводы клиент осуществлял со счета "ФОП", вероятность того, что Госфинмониторинг или банк сочли бы их подозрительными, была бы значительно меньше.

Когда клиент открывает счет, он заполняет анкету, подписывает договор и сообщает, как именно он будет использовать этот счет. Нарушение этих условий также может стать причиной закрытия счета.

В некоторых случаях банк блокирует счет клиента в интересах самого клиента. Например, несколько недель назад Святошинский районный суд Киева отказал адвокату Никите Попову, который официально действовал в интересах клиента Ощадбанка. Как говорится в материалах дела № 759/1791/26, счет и карты истца заблокированы службой безопасности АО "Ощадбанк" из соображений безопасности в связи с тем, что якобы дальнейшее пользование банковскими услугами может нанести ущерб клиенту.

Адвокат предоставил банку доверенность, заверенную Гилиной Ларисой Анатольевной в качестве временно исполняющей обязанности нотариуса Сердюкова Дениса Викторовича Неклиновского нотариального округа Ростовской области Российской Федерации.

Однако Ощадбанк получил письмо от СБУ, в котором сообщалось, что "нотариус Гилина Л.А. по указанию государственных учреждений страны-агрессора РФ оформляла доверенности якобы от граждан Украины, находящихся на временно оккупированной территории (без их фактического согласия и присутствия у нотариусов), с представлением их интересов на территории Украины, в том числе в банковских учреждениях, с целью получения средств".

Именно поэтому банк отказал адвокату, а суд оставил исковое заявление адвоката без удовлетворения.

Когда суд может восстановить счет клиента

Однако, в судебной практике также довольно часто встречаются решения о восстановлении закрытого счета клиента. Блокировка также может произойти по ошибке. Особое внимание следует уделять следующим случаям:

снятие необычно крупной суммы наличных в регионе, где вы обычно не находитесь;

крупные онлайн-покупки, особенно ночью;

получение крупной суммы на карту и ее снятие наличными;

операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму свыше 30 тыс. грн;

транзакции на крупные суммы.

У каждого банка есть своя система финансового мониторинга. Четкие правила могут не разглашаться, чтобы мошенники не научились их обходить. Задача финансового мониторинга – обнаружить клиента или операцию, которые имеют признаки высокого риска. Некоторые критерии описаны в постановлении НБУ № 65.

В частности, банк может считать, что клиент представляет высокий риск, если:

не может четко объяснить, каким образом зарабатывает (характер деятельности);

отказывается предоставлять информацию для проверки, предоставляет её в недостаточной мере или представляет сомнительные данные, которые трудно проверить;

имеются основания подозревать, что предоставленные информация/документы содержат ложные или поддельные сведения (очевидны значительные несоответствия, допущены существенные ошибки);

невозможно связаться с клиентом (или его представителем), в частности, по адресу пребывания, проживания или по указанному номеру телефона и электронной почте (особенно в короткие сроки после предоставления такой контактной информации);

имеет большое количество счетов или платежных карт;

необычно и чрезмерно оправдывает или объясняет финансовую операцию, подчеркивая отсутствие каких-либо связей с незаконной деятельностью;

по счету не уплачены никакие обязательные платежи или они оплачены в незначительной сумме (например, платежи за аренду помещений, оплата коммунальных услуг, налогов в бюджет);

постоянно настаивает на обслуживании только одним из сотрудников банка.

Абсолютное большинство случаев, когда банки блокируют переводы – действительно подозрительные (или даже незаконные) операции. Финансовый мониторинг происходит автоматически на основе ряда критериев, которые иногда могут указывать на вполне понятный перевод. Однако обычно в таком случае достаточно обратиться в банк и объяснить, для чего проводится операция.

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