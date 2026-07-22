Мидлстрайки Hornet – настоящий кошмар для российской логистики, с помощью которых, в частности, перерезается так называемый сухопутный коридор в оккупированный Крым. Дроны-перехватчики Merops – одни из первых охотников на "Шахеды" с почти стопроцентной эффективностью, на счету которых более 4000 перехваченных целей. А тактические дроны Bumblbee сочетают в себе функции ударных FPV-дронов-камикадзе и перехватчиков.

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Усі ці розробки, що стали справжніми інноваційними геймченджерами і зберегли тисячі життів, об’єднує одна людина – Ерік Шмідт, колишній СЕО Google зі статками $40 млрд. Про його внесок у зміцнення обороноздатності України відносно відомо. Невідомою донедавна була історія порятунку Шмідта у Часовому Яру влітку 2023.

Перебуваючи на передовій для вивчення потреб ЗСУ, трофейний російський "Тигр" разом із ексочільником Google потрапив під обстріл. На щастя, ніхто не постраждав.

Тоді ж, у 2023, Шмідт заснував компанію, відому сьогодні під назвою Perennial Autonomy, яка зосередилася на масовому створенні дешевих і розумних засобів ураження. Один Hornet із ШІ та стійкий до РЕБ, наприклад, коштує лише $5000, в рази дешевше за користь від нього.

Як зізнавався у 2024 Шмідт, війна в Україні перетворила його на ліцензованого виробника та торговця зброєю. Саме через те, що він "сходив з розуму, спостерігаючи, як російські танки впритул розстрілюють будинки з дітьми та бабусями".

На розробки Шмідта наразі шалений попит не тільки в Україні. Пентагон уклав з ним угоду на постачання дронів на $500 млн. Серед замовників також Бундесвер та інші європейські союзники. Головним чинником популярності є те, що вся продукція не тільки пройшла успішні бойові випробування. Її, власне, і було створено з урахуванням потреб і побажань українських військових.

Крута історія у Forbes Ukraine.