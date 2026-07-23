В Украину обрушится новая волна жары: названа дата

Погода в Украине до конца июля будет оставаться переменчивой. Синоптики прогнозируют череду дождей, гроз, солнечных периодов и постепенное потепление. Уже с начала следующей недели температура начнёт повышаться.

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В конце месяца страну может накрыть новая волна жары. Прогноз озвучила ведущий специалист отдела коммуникаций со СМИ Укргидрометцентра Оксана Скляр в интервью OBOZ.UA.

В ближайшие дни погодные условия будут определяться атмосферными фронтами и нестабильным полем пониженного давления. Из-за этого на юге, особенно в Одесской области и Крыму, ожидаются дожди различной интенсивности и грозы, тогда как большинство других областей будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления, что будет способствовать сухой погоде.

В Карпатах сохранится самая прохладная погода. В ночные часы температура будет опускаться до +3…+8 градусов, а днем составит всего +12…+17 градусов. На остальной территории страны дневные показатели будут колебаться преимущественно в пределах +21…+29 градусов, теплее всего будет в восточных областях.

В пятницу и субботу местами прогнозируются кратковременные дожди и грозы, однако уже с воскресенья количество осадков начнет уменьшаться.

С повышением атмосферного давления и более активным прогревом воздуха температура будет постепенно расти.

В воскресенье днем ожидается +22…+29 градусов, а уже в понедельник в некоторых регионах столбики термометров могут подняться до +33 градусов. При этом кратковременные дожди возможны лишь локально — в восточных областях в воскресенье и в западных — в понедельник.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в четверг, 23 июля, в Украине ожидается комфортная летняя погода без сильной жары. Прохладнее всего будет в большинстве регионов, тогда как на востоке и юго-востоке воздух прогреется до +28 градусов. Дожди прогнозируются преимущественно на западе, востоке, а также в Запорожской области и Крыму.

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