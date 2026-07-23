Это будет несколько неприятный пост.

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С одной стороны украинские удары по РФ действительно стали большой проблемой для Кремля. Где:

– удары по нефтегазовому комплексу создали дефицит топлива. В том числе во время уборки урожая. Что несомненно скажется на позициях России на мировом рынке продовольствия в 2027 году. Сюда же можно добавить "ставшее" Азовское море, что создает проблемы с вывозом зерна.

– удары по маркетплейсам затронули малый и средний бизнес в больших и средних городах. Это важно, поскольку граждане РФ начинают ощущать войну: е-коммерция, как никак почти 20% розницы. Это удар по гражданской составляющей. Что болезненно для Путина перед единым днем голосования.

– Крым отдельная история – остров так остров. Это уже политическая проблема для РФ, а так же рост конфликтности между жителями полуострова и самой России (кто помнит конец 90-х, поймет суть "ревности" к приехавшим издалека покупать "твой" дефицит).

Я сознательно не касаюсь событий на фронте. Просто перечиисленные выше факторы создают возможности для начала разговора о заморозке с совсем других позиций. Так называемое, окно возможностей. Когда внешние партнеры по-другому воспринимают возможности Украины. И пик воздействия (при условии продолжения атак) придется на начало осени. По крайней мере по нефтяному комплексу. Дальше заработает импорт и заработают "чайники" (малые НПЗ), которые снимут часть проблемы.

На первый взгляд, Лавров в таких условиях летит просто "просить" о давлении США в вопросах заморозки войны в Украине.

Но тут есть одна деталь – логика российских ударов. И это вопрос, в первую очередь, не Киева. Россия имеет свою логику ударов по украинской территории, пик которой так же придется на начало осени. В чем суть? Давайте по порядку.

1. Одесса и порты. Смотрим данные о воздушных тревогах. По портам Одесской области РФ пытается бить в ежедневном формате. Последние 3 недели активно атакует корабли на рейде. Цель – остановить порты. То есть лишить Украину вести торговлю морем через свою территорию. Как раз во время вывоза урожая.

2. Но если не работают порты – работает железная дорога. Тут имеем вторую составляющую российской логики. Атаки не столько и не только на ЖД инфраструктуру, сколько на локомотивы. Которые так быстро не заменишь. И не попросишь у партнеров, хотя бы исходя из того, что ширина ЖД колеи разная. В странах Балтиии (единственные страны с таким же стандартом) их не так много.

Проще говоря, РФ пытается осложнить украинскую логистику по вывозу зерна и масел. Тоже к новому урожаю. Ведь если остановятся порты, потоки перейдут на ЖД. Но там вопрос – куда везти и вопрос "сухих портов" (помним о разной ширине ЖД колеи и необходимости перегрузки). И пропускной способности. Если и железная дорога имеет проблемы (например, дефицит локомотивов), то экспорт – автомобилями.

Но в любом случае на территорию сопредельных государств. И тут для нас важнейший вопрос – отношения с соседями. Со Словакией, Венгрией, Польшей, Румынией. Где Россия будет играть на поддержание и развитие любого конфликта.

Пик воздействия российских ударов (судя по логике кремля) – так же начало-середина осени.

То есть обе стороны пытаются создать выгодные для себя условия для начала разговоров о заморозке примерно на октябрь-ноябрь месяц. Повторю "для НАЧАЛА разговоров".

И тут возвращаемся к вопросу Лаврова. Для РФ крайне выгодным остается вариант, когда США являются единственным посредником в таких переговорах. В конце концов, в "американском треке" россия рассчитывает сохранить инициативу. Ведь, как ни крути, но с начала 2025 года мы де-факто обсуждаем "российские предложения" по заморозке. То есть планы и концепции, предложенные штатами на основе консультаций с Кремлем. (в качестве примера приведу "28 пунктов", которые стали 20-ю, "ультиматумы" Путина по Донбассу и так далее).

Но в конце сентября состоится визит Си в Вашингтон. И КНР хочет войти в переговорный процесс. Равно как и страны ЕС (которые в данном вопросе выступают солидарно с Китаем – посмотрите материалы по результатам визита Мерца в Пекин).

Это уже новые рамки, где для Кремля сложно будет продать Трампу свой функционал "партнера против Китая". Особенно когда речь идет о развитии американо-российского сотрудничества, а за столом, где сидят предствители других государств "против которых" пытаются договориться два участника процесса.

Поэтому первая задача Лаврова сводится с сохранению именно американского трека. Вторая – в создании картинки собственных успехов. Трамп реагирует на информацию об успешных операциях. И для нас это плюс. Российский министр попробует показать "успехи русских" и напугать будущими проблемами. Где среди старого списка возникнет тема продовольственной безопасности.

Для Украины, соответственно, задачи сводятся к поддержанию коммуникации с США в выгодном для нас ключе. А так же к обыгрышу темы продовольственной безопасности. И тут целевая группа – страны которые пытаются демонстрировать "нейтральность". Показать что действия РФ могут создать проблемы для Африки, ряда государств Азии. В том числе и для КНР.

Поэтому надеюсь, что кроме украинской просьбы созвать экстренное заседание СБ ООН по вопросам атак на торговые суда в Черном море (но тут, увы, РФ будет выступать с теми же обвинениями в наш адрес), важна коммуникация со странами Азии. Где важным этапом будет возможная поездка министра иностранных дел Украины в Китай. К ней надо готовиться, в том числе и учитывая "продовольственную" повестку. А так же говорить о возможностях работы новых транспортных коридоров после заморозки воны. И о проблемах в работе существующих в результате действий Росии.

А по новым транспортным коридорам (где наши позиции, увы, не блещут), кстати, буду презентовать доклад уже на следующей неделе.

Ну и видео с описанием логики российских атак на ЖД и портовую инфраструктуру выставлял тут несколько дней назад. Ссылка на ролик.