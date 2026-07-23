1. Алиев пообещал Мерцу заменить российские нефть и газ для Европы азербайджанскими, попросил на это инвестиций и нашел понимание.

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2. Навроцький наступного тижня повторно подасть до Сенату клопотання про проведення загальнонаціонального референдуму щодо майбутнього кліматичної політики Європейського Союзу.

Про це повідомив керівник президентської канцелярії Шифернахер.

Він також заявив, що запропоновані Єврокомісією пільги для промисловості не компенсують втрати польської економіки.

Шифернахер зазначив, що невеличке пом'якшення темпів скорочення викидів (а саме скорочення викидів і вимагає ЄС) не означає реального полегшення для бізнесу й лише відкладає посилення регуляторного навантаження внаслідок примусової екології.

Тобто Польща – не для Європи, а для поляків та їх відходів.

3. "Ну навіщо ми будемо за дефіциту кадрів наручники надягати?

Попросіть [міністра оборони] Хреніна, доручення йому моє передайте: усіх, хто не вміє працювати, – до армії і на південний кордон. У ліс.

Там наші хлопці, сили спеціальних операцій, за моїм наказом розсереджені вздовж українського кордону.

Це не означає, що ми на когось нападати збираємося. Ми ні на кого не нападаємо, ми забезпечуємо свою безпеку.

Нелегко – комарики, мухи, мошки та інше. Ось туди їх, до армії. Звичайними солдатами.

Тиждень підготовки – гранатомет, кулемет – і туди, у розпорядження сил спеціальних операцій", –

це неповторний Лукашенко.

Він також заявив, що до армії можуть відправляти чиновників і працівників, які не виконують поставлені завдання:

"Будь-яке невиконання – до армії. Нехай там служить. У лісі сидітиме".

4. На граниті, Помаранчева, Гідності, Протисирська…