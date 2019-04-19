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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Жахлива частина": Порошенко жорстко відповів на заяву Зеленського про "повстанців" "Л/ДНР"

14.8тЧитати матеріал російською

Слова кандидата в президенти України Володимира Зеленського про "повстанців" "Л/ДНР" є неприпустимими.

Про це заявив кандидат у президенти України Петро Порошенко в ефірі "Суспільного". За його словами, заява Зеленського, яка прозвучала під час дебатів на НСК "Олімпійському", була "жахливою частиною".

"Термін "повстанці "ДНР" означає, що в Україні немає Росії, а йде громадянська війна. А Україна є жертвою російської агресії", – наголосив президент.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Скрін

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Згідно з даними Центру соціологічних досліджень імені Михайла Драгоманова, станом на 18 квітня, розрив між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським та Петром Порошенком різко скоротився. За шоумена готові проголосувати 54% українців, а за чинного главу держави – 44,1%.

  • Раніше Соціологічна група "Рейтинг" опублікувала дані соцопитування, згідно з якими за Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 73% українців, а за Петра Порошенка – 27%.

  • Голова правління ВГО "Громадянська мережа "Опора" Ольга Айвазовська висловила припущення, що дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком можуть вплинути на думку виборців, адже у громадян буде можливість побачити відповіді кандидатів у президенти на гострі питання в прямому ефірі.

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Бабийчук Игорь
Бабийчук Игорь
тупицин александр - Кугуты́ — село в Петровском районе Ставропольского края Российской Федерации
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ !( ПАРАШОБОТАМ не читать! Бо ПУКАНИ можуть не витримать!).
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Тупая шароварная мразь не понимает значение слова 'террорист'.
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