Новая избирательная система и наказание для нардепов: с чем Гриценко идет в президенты

Среди первых законодательных инициатив, которые лидер "Громадянської позиції" Анатолий Гриценко планирует реализовать на посту президента Украины, - изменение избирательного законодательства и лишение правоохранительных органов воздействия на экономические процессы.

Об этом Анатолий Гриценко рассказал в программе "Обратный отсчет". Среди законопроектов, которые уже предусмотрены, - проверка на полиграфе для борьбы с коррупцией, провокация взятки, закон об импичменте президента, экологические инициативы - в первую очередь онлайн-контроль выбросов, большой экономический блок.

"Мы сейчас дорабатываем законопроекты. Их несколько десятков, разработанные совместно с Украинской Радой Бизнеса. Это инициативы налогового дерегуляторного характера, которые позволят поднять экономику", - рассказал Анатолий Гриценко.

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Кроме этого, по словам лидера "Гражданской позиции", на первом этапе решением президента, позже подкрепленным законодательно, СБУ, прокуратура, Нацполиция будут лишены возможности влиять на экономические процессы.

Также приоритетным будет блок законодательных инициатив, связанных с изменением избирательного законодательства.

"В этом пакете будет запрет чрезмерной политической рекламы на центральных каналах, новая избирательная система и ответственность депутатов, которые голосуют чужими кнопками или не участвуют в заседаниях", - сказал Анатолий Гриценко.

Анатолий Гриценко Пресс-служба политика

Гриценко на посту президента также собирается отдавать приоритет таким сферам национальной безопасности, как военная, социальная, экологическая и энергетическая.

"Мы все должны быть защищенными, а государство - противодействовать угрозам в любой сфере. Прежде всего будет защищен человек, на втором месте - общество, государство - на третьем", - подчеркнул Гриценко.

Он добавил, что в своей деятельности будет отдавать приоритет таким сферам национальной безопасности, как военная, социальная - это медицина и финансовые составляющие, экологическая и энергетическая.

Во внешней политике кандидат в президенты строить равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми государствами.

"Не подпишу ни одного соглашения, где будет возбуждено национальный интерес Украины. Если такое будет ратифицировано парламентом, ветирую. Приоритет внешней политики - безопасность страны, защита и освобождение из плена тех граждан, которые находятся в российских когтях, и продвижение экономических интересов наших предпринимателей", - рассказал Гриценко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гриценко заявил, что оборонная промышленность в Украине должна быть не только способом обеспечения армии техникой и вооружением, а и мощным драйвером будущего.

Он добавил, что именно посредством военных заказов надо находить и реализовывать новейшие разработки — то, что потом идет на движущую силу для промышленной базы страны.

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