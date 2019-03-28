Нова виборча система та покарання для нардепів: з чим Гриценко йде у президенти

Серед перших законодавчих ініціатив, які лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко планує реалізувати на посаді президента України, — зміна виборчого законодавства і позбавлення правоохоронних органів впливу на економічні процеси.

Про це Анатолій Гриценко розповів у програмі "Зворотний відлік". Серед законопроектів, які вже передбачені, — перевірка на поліграфі для боротьби з корупцією, провокація хабара, закон про імпічмент президента, екологічні ініціативи — в першу чергу онлайн-контроль викидів, великий економічний блок.

"Ми зараз допрацьовуємо законопроекти. Їх кілька десятків, розроблені спільно з Українською Радою Бізнесу. Це ініціативи податкового дерегуляторного характеру, які дозволять підняти економіку", — розповів Анатолій Гриценко.

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Крім цього, за словами лідера "Громадянської позиції", на першому етапі рішенням президента, пізніше підкріпленим законодавчо, СБУ, прокуратура, Нацполіція будуть позбавлені можливості впливати на економічні процеси.

Також пріоритетним буде блок законодавчих ініціатив, пов'язаних зі зміною виборчого законодавства.

"У цьому пакеті буде заборона надмірної політичної реклами на центральних каналах, нова виборча система і відповідальність депутатів, які голосують чужими кнопками або не беруть участі в засіданнях", — сказав Анатолій Гриценко.

Анатолій Гриценко Прес-служба політика

Гриценко на посаді президента також збирається надавати пріоритет таким сферам національної безпеки, як військова, соціальна, екологічна та енергетична.

"Ми всі повинні бути захищеними, а держава — протидіяти загрозам в будь-якій сфері. Перш за все буде захищена людина, на другому місці — суспільство, держава — на третьому", — наголосив Гриценко.

Він додав, що у своїй діяльності надаватиме пріоритет таким сферам національної безпеки, як військова, соціальна — це медицина і фінансові складові, екологічна та енергетична.

У зовнішній політиці кандидат у президенти будуватиме рівноправні і взаємовигідні відносини з усіма державами.

"Не підпишу жодної угоди, де буде порушено національний інтерес України. Якщо така буде ратифікована парламентом, ветую. Пріоритет зовнішньої політики — безпека країни, захист і звільнення з полону тих громадян, які перебувають в російських пазурах, і просування економічних інтересів наших підприємців", — розповів Гриценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гриценко заявив, що оборонна промисловість в Україні має бути не лише засобом забезпечення армії технікою та озброєнням, а й потужним драйвером майбутнього.

Він додав, що саме за допомогою військових замовлень треба знаходити і реалізовувати новітні розробки — те, що потім йде на рушійну силу для промислової бази країни.

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