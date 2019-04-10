Выборы 2019: адвокат сказала, что грозит Порошенко за фото с Путиным

Размещение на предвыборных рекламных бордах Петра Порошенко фотографии президента РФ Владимира Путина может нарушать законы о рекламе и ведении агитации.

Таким образом, действующий президент и кандидат на этот пост Порошенко может понести административную ответственность, пишет Hromadske. Для фиксации нарушения необходимо обратиться в полицию, которая должна подтвердить или опровергнуть наличие нарушений.

"Может быть нарушение ст. 8 Закона о рекламе в той части, что в рекламных целях может быть изображено лицо только по его письменному согласию. Кроме того, ст. 64 Закона о ведении агитации предусматривает запрет участия в предвыборной агитации иностранных граждан", – объяснила медиаюристка и адвокат Людмила Панкратова.

Билборды Порошенко с Путиным УНИАН

Она также отметила, что и другой кандидат на пост президента может обратиться в суд и заявить о нарушении закона.

Напомним, что билборы "Порошенко против Путина" появились в украинских городах с 9 апреля. В штабе президента признались, что идея их создания действительно принадлежит им, однако не назвали ее автора.

Билборды Порошенко с Путиным Sapranov Yuriy

Как писал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко в 2018 году задекларировал 122 миллионов гривен расходов на рекламу.

При этом в декларации не конкретизировано, за какую именно рекламу глава государства платил – телерекламу, наружную или рекламу в социальных сетях.

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