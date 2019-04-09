"Убийцу спрашивать не будем": у Порошенко объяснили билборды с Путиным

Штаб кандидата в президенты и действующего главы Украины Петра Порошенка разместил по всей Украине билборды, на которых он изображен лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщил руководитель секретариата партии БПП Максим Саврасов, передает LIGA.net. У Порошенко признались, что идея действительно принадлежит команде кандидата, однако имя автора инициативы назвать не смогли.

Соответствующие билборды появились в украинских городах во вторник, 9 апреля. Фото сопровождается надписью: "21 апреля. Решающий выбор".

По словам Саврасова, команда Порошенко не ограничилась билбордами и заказала 4 млн экземпляров газеты, на обложке которой также изображены Порошенко и Путин.

Фото: Sapronov Yuri

Фото: Sapronov Yuri

Как пояснили на странице штаба Порошенко в Facebook, у Путина не просили разрешения на использование его фото.

"У Путина, разумеется, согласия не спрашивали. И это естественно. Путин – вне закона. Он развязал войну против Украины. Он аннексировал Крым. Он – убийца тысяч украинцев", – сказано в заявлении.

В штабе отметили, что "задача рекламного сюжета – напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат, искусный переговорщик с высоким международным авторитетом".

facebook.com/igor.feshchenko

При этом опровергли любые ассоциации с оппонентом Порошенко в избирательной гонке Владимиром Зеленским. По словам политтехнологов действующего президента, Зеленского агентом Кремля они не считают.

Поделился официальным комментарием и советник президента Юрий Бирюков. По его словам, портрет Путина рядом с Порошенко – это мессендж тем, кто проголосовал в первом туре за других кандидатов.

"Ядерные сторонники Порошенко в подавляющей массе своей как раз и идентифицируют главную угрозу стране не в Зеленскому, а в Путине. Путину крайне удобная и выгодная слабая фигура в кресле президента. Подконтрольная кому-либо. Путину не обязательно контролировать непосредственно", – написал он в Facebook.

Он отметил, что Украина – это одна страна, какой бы разнообразной и противоречивой она не была, и позиция Порошенко – "защищать ее, защищать от Путина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что не имеет отношения к созданию лозунга "Если не Порошенко, то Путин", поскольку фраза исходит от российского президента.

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