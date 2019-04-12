"Не подобається!" У Порошенка висловилися про скандальну рекламу з Путіним

Скандальні білборди з портретом президентів України Петра Порошенка та Росії Володимира Путіна почали знімати.

Це підтвердив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1" координатор проекту "СтопТеррор" і довірена особа кандидата в президенти Петра Порошенка Семен Кабакаєв.

За його словами, прийнято рішення змінити меседж.

"Кореспондент"

"Мені не подобається така риторика. І наскільки я знаю, їх почали всі замінювати", – заявив Кабакаєв.

Так, 11 квітня вранці стало відомо, що штаб кандидата у президенти Петра Порошенка раптово замінив скандальні білборди, на яких був зображений діючий глава держави разом із російським лідером Володимиром Путіним.

Нагадаємо, медіаюристка і адвокат Людмила Панкратова пояснила, що розміщення на передвиборних рекламних бордах Петра Порошенка фотографії президента РФ Володимира Путіна може порушувати закони про рекламу і веденні агітації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко заявив, що не має відношення до створення гасла "Якщо не Порошенко, то Путін", оскільки фраза виходить від російського президента.

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