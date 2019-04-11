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Выборы президента Украины 2019

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Путин исчез: у Порошенко внезапно изменили скандальные билборды

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Штаб кандидата у президенты Петра Порошенко внезапно заменил скандальные билборды, на которых был изображен действующий глава государства вместе с российским лидером Владимиром Путиным.

Фото показали очевидцы в сети. В частности, снимок запостил на своей странице в Facebook журналист Иван Яковина.

Так, концепция месседжа изменилась. На билборде остался лишь портрет Порошенко и надпись рядом: "21 апреля. Решающий выбор!".

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До:

Путин исчез: у Порошенко внезапно изменили скандальные билборды

Фото: Sapronov Yuri

После:

Путин исчез: у Порошенко внезапно изменили скандальные билборды

Напомним, медиаюристка и адвокат Людмила Панкратова объяснила, что размещение на предвыборных рекламных бордах Петра Порошенко фотографии президента РФ Владимира Путина может нарушать законы о рекламе и ведении агитации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что не имеет отношения к созданию лозунга "Если не Порошенко, то Путин", поскольку фраза исходит от российского президента.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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andrei andrei
andrei andrei
Зассал главсвин😁
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