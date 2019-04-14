"Нас ждет два раунда": у Порошенко озвучили новый нюанс по дебатам с Зеленским

Советник действующего президента Украины Юрий Бирюков заявил, что дебаты между Петром Порошенко и его оппонентом Владимиром Зеленским 19 апреля будут проходить в два раунда.

Об этом Бирюков, известный также под псевдонимом Феникс, написал на своей странице в Twitter. Он также назвал выступление 14 апреля на НСК "Олимпийском" действующего главы страны разминкой.

"Сейчас вполне серьезно идет обсуждение со штабом Зеленского о проведении теледебатов на стадионе и в студии", – отметил он.

"То есть, если они смогут решиться, 19.04 нас ждет два раунда. Мы-то готовы", – добавил советник Порошенко.

Мда, так вот. Чтобы ни у кого не было никаких иллюзий - это сегодня разминочка была.



Сейчас на полном серьезе идет обсуждение со штабом Зеленского о времени проведения дебатов НА стадионе и В студии.



То есть, если они смогут решится, 19/04 нас ждет два раунда. Мы то готовы. — Wings of Phoenix (@wings_phoenix) 14 квітня 2019 р.

Напомним, глава страны ждал своего оппонента Владимира Зеленского на "Олимпийском" 14 апреля, однако тот еще ранее, во время телефонной перепалки в прямом эфире, сообщил, что придет на дебаты на стадион 19 числа.

Дмитрий Разумков, спикер штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, назвал происходящее 14 апреля на НСК "Олимпийском", митингом, а не дебатами.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский также заявил, что настаивал на проведении дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" потому, что "не хотел менять правила", указав на то, что изначально Порошенко принял его вызов, но потом начал менять условия, пожелав встретиться на стадионе 14 апреля.

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