Лето возвращается: синоптик удивила прогнозом погоды в Украине на ближайшие дни

Летняя погода в Украине вернется после непродолжительного перерыва. После нескольких дождливых дней в большинстве регионов установится солнечная и довольно теплая для этого времени года погода, когда днем температура воздуха будет достигать +22 градусов. Выходные обещают быть теплыми, как и начало следующей недели. По предварительным прогнозам, такая комфортная погода может продержаться как минимум до конца следующей недели.

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Подробным прогнозом погоды в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилась синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Наступила ли в Украине метеорологическая осень?

Несмотря на то, что до конца сентября остались считанные дни, метеорологическая осень в стране до сих пор не началась – продолжается метеорологическое лето. Как пояснила синоптик, главным критерием начала осени считается понижение среднесуточной температуры ниже +15 градусов с тенденцией к снижению в течение нескольких дней подряд. "То есть это происходит не мгновенно, не за один, два или даже три дня".

"Пока что на некоторых метеостанциях температура снизилась, но мы не можем сказать, что речь пойдет о длительном переходе, ведь в дальнейшем, уже в конце недели и в начале следующей, наблюдается тенденция к некоторому повышению температурных показателей", – пояснила Наталья Птуха.

Таким образом, на данный момент метеорологическая осень в Украине еще не началась. В то же время синоптик добавила, что из-за прохождения атмосферных фронтов и активных синоптических процессов погода носит осенний характер. В частности, активный циклон, вошедший в Украину с юга, вызывает значительные дожди, которые будут продолжаться до четверга. Однако уже в пятницу синоптики прогнозируют преимущественно погоду без осадков – лишь на западе страны местами возможен кратковременный дождь. Тем не менее, температурные показатели в пятницу будут довольно низкими: ночью +4…+11 градусов, днем +11…+18 градусов.

Какой будет погода в Украине на выходных

В субботу на юге и востоке страны ожидается повышение температуры на 2–4 градуса по сравнению с предыдущим днем. В воскресенье будет преимущественно без осадков, а температура повысится до +6… +11 градусов ночью и до +17… +22 градусов днем.

Какой будет погода в Украине на следующей неделе

"В понедельник сохранится та же погодная тенденция, поэтому нас ждут ясные дни с прояснениями. Разве что на юго-востоке в воскресенье и понедельник местами могут быть кратковременные дожди, но достаточно локального характера", – добавила Наталья Птуха.

В дальнейшем, судя по предварительному консультативному прогнозу, в большинстве регионов Украины будет преобладать область повышенного атмосферного давления, поэтому будет больше прояснений и более высоких значений температуры. "В начале недели на юге может ощущаться влияние области пониженного атмосферного давления, атмосферные фронты, поэтому в первые 2–3 дня недели в южных или центральных областях может быть больше облачности и немного осадков".

В то же время в дальнейшем антициклон будет влиять на погоду в большинстве регионов, поэтому, по предварительным оценкам синоптиков, вторая половина следующей недели будет практически без осадков. Однако не стоит рассчитывать на существенное потепление. "Как только в воскресенье придет воздушная масса, температура будет держаться примерно в этих пределах. Немного ниже может быть из-за облачности в первые дни недели, но в дальнейшем температуры будут держаться в пределах +17… +22 градуса", – отметила Наталья Птуха.

Подробный прогноз погоды в Украине на каждый день

Украинский гидрометцентр обнародовал карты погоды на период до 28 сентября. Они показывают довольно тёплую погоду в стране для этого времени года, а также прогнозируют дожди в отдельных регионах.

Так, в пятницу, 25 сентября, на большей части территории Украины ожидается погода с прояснениями, в Черниговской и Харьковской областях, а также на востоке и юге – солнечная. Ночные температуры будут колебаться в пределах +7… +11 градусов, в Одесской области до +17 градусов. В дневные часы прохладнее всего будет на западе, где воздух прогреется всего до +15 градусов. Теплее всего будет на востоке и юге, где столбик термометра поднимется до +18… +20 градусов. Кратковременные дожди возможны на западе, в Сумской и Одесской областях.

В субботу, 26 сентября, как и накануне, самые низкие температуры ожидаются на западе. Ночью здесь будет +7… +10 градусов, днем +15… +18 градусов и кратковременные дожди. На несколько градусов теплее будет на остальной территории, где ночью ожидается до +11 градусов, а днём до +21 градуса. В центральных и северных регионах будет теплее всего.

В воскресенье, 27 сентября, в западной половине Украины ожидается солнечная погода с ночными температурами на уровне +7… +11 градусов и дневными на уровне +17… +19 градусов. В то же время на востоке будет облачно, но температура будет несколько выше: ночью до +16 градусов, днем до +21 градуса.

Погода в понедельник, 28 сентября, во многом будет похожа на погоду предыдущего дня. В западной части страны будет солнечно, но прохладнее, а в восточной – облачно, но температура будет несколько выше. Минимальные ночные температуры на уровне +7 градусов будут фиксироваться на западе, максимальные +16 градусов – на востоке и юге. В дневные часы меньше всего воздух будет прогреваться в Харьковской области, где ожидается всего +15 градусов, а больше всего — в Николаевской и Одесской областях, до +22 градусов.