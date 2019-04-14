"Нас чекає два раунди": у Порошенка озвучили новий нюанс щодо дебатів із Зеленським

Радник чинного президента України Юрій Бірюков заявив, що дебати між Петром Порошенком і його опонентом Володимиром Зеленським 19 квітня будуть проходити у два раунди.

Про це Бірюков, відомий також під псевдонімом Фенікс, написав на своїй сторінці в Twitter. Він також назвав виступ 14 квітня на НСК "Олімпійському" чинного глави країни розминкою.

"Зараз цілком серйозно йде обговорення зі штабом Зеленського про проведення теледебатів на стадіоні та в студії", – зазначив він.

"Тобто, якщо вони зможуть зважитися, 19.04 нас чекає два раунди. Ми-то готові", – додав радник Порошенка.

Мда, так ось. Щоб ні в кого не було ніяких ілюзій - це сьогодні разміночка була.



Зараз на повному серйозі йде обговорення зі штабом Зеленського про час проведення дебатів НА стадіоні і В студії.



Тобто, якщо вони зможуть вирішиться, 19/04 нас чекає два раунди. Ми вже готові. - Wings of Phoenix (@wings_phoenix) 14 квітня 2019 р.

Нагадаємо, глава країни чекав свого опонента Володимира Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня, проте той ще раніше, під час телефонної перепалки в прямому ефірі, повідомив, що прийде на дебати на стадіон 19 числа.

Дмитро Разумков, спікер штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського, назвав те, що відбувалося 14 квітня на НСК "Олімпійському", мітингом, а не дебатами.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський також заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

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