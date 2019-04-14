МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
подушки «Венето Комфорт Антистрес» Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Нас чекає два раунди": у Порошенка озвучили новий нюанс щодо дебатів із Зеленським

1.7тЧитати матеріал російською

Радник чинного президента України Юрій Бірюков заявив, що дебати між Петром Порошенком і його опонентом Володимиром Зеленським 19 квітня будуть проходити у два раунди.

Про це Бірюков, відомий також під псевдонімом Фенікс, написав на своїй сторінці в Twitter. Він також назвав виступ 14 квітня на НСК "Олімпійському" чинного глави країни розминкою.

"Зараз цілком серйозно йде обговорення зі штабом Зеленського про проведення теледебатів на стадіоні та в студії", – зазначив він.

Новини
"Кінець": в Україні з'явилися нові борди з Порошенком "без обличчя"

"Тобто, якщо вони зможуть зважитися, 19.04 нас чекає два раунди. Ми-то готові", – додав радник Порошенка.

"Нас чекає два раунди": у Порошенка озвучили новий нюанс щодо дебатів із Зеленським

Нагадаємо, глава країни чекав свого опонента Володимира Зеленського на "Олімпійському" 14 квітня, проте той ще раніше, під час телефонної перепалки в прямому ефірі, повідомив, що прийде на дебати на стадіон 19 числа.

Дмитро Разумков, спікер штабу кандидата в президенти України Володимира Зеленського, назвав те, що відбувалося 14 квітня на НСК "Олімпійському", мітингом, а не дебатами.

Як писав OBOZREVATEL, Зеленський також заявив, що наполягав на проведенні дебатів 19 квітня на НСК "Олімпійський" тому, що "не хотів міняти правила", вказавши на те, що спочатку Порошенко прийняв його виклик, але потім почав змінювати умови, побажавши зустрітися на стадіоні 14 квітня.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Юрій БірюковПетро ПорошенкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
дебатиполітика
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки