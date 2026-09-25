Трамп призвал Зеленского лететь в Москву для проведения мирных переговоров с Путиным – Bloomberg

Президент США Дональд Трамп на этой неделе вновь призвал президента Украины Владимира Зеленского поехать в Москву для встречи с российским лидером Путиным. Зеленский отказался от этого предложения во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

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По данным Bloomberg, Трамп поднял этот вопрос во время встречи с Зеленским в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Люди, знакомые с позицией украинского президента, рассказали Bloomberg, что такое предложение его огорчило. Белый дом на запрос издания о комментарии не ответил.

Беседа в Нью-Йорке

После встречи с Трампом Зеленский ответил на вопросы российских журналистов о возможном визите в Москву. На вопрос, когда он приедет в российскую столицу, украинский президент ответил, что сделает это "на ракете", добавив нецензурную реплику.

Этот эпизод произошел 23 сентября в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Кроме того, на этой неделе Зеленский провел встречи с представителями администрации Трампа, а министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также встречался с американскими чиновниками в Нью-Йорке. США пытались договориться с Киевом и Москвой о прекращении ударов по энергетическим объектам, однако стороны не пришли к соглашению.

Переговоры в ОАЭ

25 сентября Зеленский заявил, что технические переговоры между Украиной и Россией, вероятно, состоятся в Объединенных Арабских Эмиратах. В то же время США пока не предложили конкретную дату проведения такой встречи.

Европейские чиновники заявили, что Трамп и его команда положительно отнеслись к их призывам о поддержке Украины перед зимой. По их словам, встреча Трампа с Зеленским в целом прошла позитивно.

В то же время Трамп еще не определился относительно дополнительных поставок Украине средств противовоздушной обороны этой зимой. При этом США согласились предоставить Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot, однако начало производства ожидается не раньше, чем через год.

Пригласили Путина на саммит G20

Предложение Трампа о встрече в Москве прозвучало на фоне заявления госсекретаря США Марко Рубио о приглашении Путина на саммит G20 во Флориде в декабре. Эта инициатива вызвала критику в Европе.

Глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас заявила CNN, что ей было "очень тяжело это слышать". В то же время представители Кремля предполагают, что Путин может проигнорировать саммит G20 и вместо этого принять участие во встрече, которую в ноябре организует лидер КНР Си Цзиньпин.

Ситуацию также осложняет вопрос поставок дизельного топлива. В США обсуждают возможный запрет на экспорт дизельного топлива, а Трамп на этой неделе заявил о поддержке такой идеи. Из-за войны в Иране и войны России против Украины цены на топливо растут, что сказывается на мировых рынках.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины рассказал, что Вашингтон предложил начать подготовку к трехсторонней встрече США, Украины и России. Состояться такая встреча может в Объединенных Арабских Эмиратах.

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