Ему грозит пожизненное заключение: в Польше будут судить украинца, который с ножом напал на монастырь и убил священника

В польском городе Ярослав 31-летнему гражданину Украины Игорю М. предъявили обвинение после нападения с ножом на территории бенедиктинского аббатства. Один из пяти раненых скончался, ещё четверо пострадавших находятся в больницах.

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Об этом 25 сентября на пресс-конференции сообщила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Малгожата Тацюх-Курасевич, передает PAP. Игорю М. инкриминируют убийство, покушение на убийство и причинение тяжких телесных повреждений. За эти преступления ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Подозреваемый находится в больнице

После задержания мужчину доставили в больницу. Эксперты должны оценить, позволяет ли его состояние участвовать в процессуальных действиях. Украинец также получил телесные повреждения, поэтому ему оказали медицинскую помощь. В то же время следствие в первую очередь должно выяснить его психическое состояние.

Если мужчина не сможет участвовать в необходимых процедурах в течение 48 часов после задержания, в этот срок ему не смогут официально предъявить обвинение.

Прокурор уже обратился в суд с ходатайством о временном аресте украинца. При необходимости на заседании его будет представлять назначенный государственный защитник.

В то же время следствие еще не получило результатов анализа крови 31-летнего мужчины на наличие психоактивных веществ. Для участия в процессуальных действиях и перевода документов, которые должны быть вручены Игорю М., назначили переводчика.

Как украинец оказался в Ярославе

По данным следствия, ночью 23 сентября Игорь М. въехал в Польшу из Германии через пункт пропуска в Свецке. Он направлялся в Корчовую, чтобы пересечь польско-украинскую границу, однако его автомобиль не имел обязательной страховки гражданской ответственности.

Из Корчовой Игоря М. на частном автомобиле доставили в Ярослав другие люди. Следователи в настоящее время устанавливают, где именно он вышел из машины и каким образом добрался до аббатства.

Нападение произошло в церкви и расположенном при ней бенедиктинском кафе. Нож Игорь М. взял на кухне, которая является подсобным помещением кафе. Почему он направился именно туда, следствие пока не установило.

Игоря М. полицейские задержали на улице перед зданием церкви. По данным прокуратуры, во время задержания он не оказывал сопротивления и выполнял требования правоохранителей.

Осмотр места происшествия завершили в четверг после 19:00. Правоохранители допросили около 20 человек, находившихся на территории монастырского комплекса, а также сотрудников Пограничной службы, участвовавших в оформлении Игоря М. Следственные действия продолжаются.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что нападение в Бенедиктинском аббатстве в Ярославе произошло утром 24 сентября. 31-летний гражданин Украины напал с ножом на пятерых человек, среди которых были трое священников. Изначально сообщалось, что состояние троих раненых оценивалось как угрожающее жизни. Впоследствии стало известно о смерти одного из них.

По словам очевидцев, нападение произошло незадолго до мессы, которая должна была начаться в 10:00. Часть людей, находившихся в монастыре, пыталась укрыться в исповедальнях.

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