"Конец": в Украине появились новые борды с Порошенко "без лица"

В некоторых городах Украины заметили рекламные билборды с надписью "Кінець" в стилистике агитационной кампании кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко.

В частности, о появлении таких рекламных материалов, по информации из соцсетей, стало известно в Киеве и Черкассах.

Фотографией одного из подобных билбордов в Черкассах поделился в Facebook журналист Назарий Вивчарик, назвав это черным пиаром.

Кто на самом деле является заказчиком — неизвестно. Штабы кандидатов никак не комментировали данную рекламу.

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Соцсети

Час назад по всему городу расклеили вот такие билборды..



Это конец.



¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/TOt7cMlgnK — КочєґаR 🇺🇸 🔞 (@NoFated_) 14 квітня 2019 р.

Напомним, ранее штаб кандидата в президенты Петра Порошенко оскандалился билбордами с фотографией главы РФ Владимира Путина.

Медиаюристка и адвокат Людмила Панкратова объяснила, что размещение на предвыборных рекламных материалах фотографии президента России может нарушать законы о рекламе и ведении агитации.

Вскоре штаб Порошенко внезапно заменил билбордды, которые вызвали общественный резонанс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что не имеет отношения к созданию лозунга "Если не Порошенко, то Путин", поскольку фраза якобы исходит от российского президента.

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