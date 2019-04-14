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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Конец": в Украине появились новые борды с Порошенко "без лица"

7.7тЧитать материал на украинском

В некоторых городах Украины заметили рекламные билборды с надписью "Кінець" в стилистике агитационной кампании кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко.

В частности, о появлении таких рекламных материалов, по информации из соцсетей, стало известно в Киеве и Черкассах.

Фотографией одного из подобных билбордов в Черкассах поделился в Facebook журналист Назарий Вивчарик, назвав это черным пиаром.

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Кто на самом деле является заказчиком — неизвестно. Штабы кандидатов никак не комментировали данную рекламу.

"Конец": в Украине появились новые борды с Порошенко "без лица"

Соцсети

"Конец": в Украине появились новые борды с Порошенко "без лица"

Соцсети

"Конец": в Украине появились новые борды с Порошенко "без лица"

Соцсети

"Конец": в Украине появились новые борды с Порошенко "без лица"

Соцсети

"Конец": в Украине появились новые борды с Порошенко "без лица"

Соцсети

"Конец": в Украине появились новые борды с Порошенко "без лица"

Напомним, ранее штаб кандидата в президенты Петра Порошенко оскандалился билбордами с фотографией главы РФ Владимира Путина.

Медиаюристка и адвокат Людмила Панкратова объяснила, что размещение на предвыборных рекламных материалах фотографии президента России может нарушать законы о рекламе и ведении агитации.

Вскоре штаб Порошенко внезапно заменил билбордды, которые вызвали общественный резонанс.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявил, что не имеет отношения к созданию лозунга "Если не Порошенко, то Путин", поскольку фраза якобы исходит от российского президента.

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
политикафотографии
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Комментарии
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Галицький Данило
Галицький Данило
Эти билборды появились после того как ссыкливый наркоша не пришёл на Олимпийский. Ну не будет президент, дипломат давать указания кому-то развешивать билборды, что пиздец наркоши и его зеко-манде. И кто бы нибыл тот, кто развесил эти билборды, молодец, ,,КІНЕЦЬ ТАК КІНЕЦЬ ЗЕ И ЕГО ЗЕКО-МАНДЕ'' - КІНЕЦЬ-культурно, коротко и ясно! Если кто из приколистов не понял, у вас есть 24 часа, найти наркошу и спросить у него, где он был когда пиздец(КІНЕЦЬ) подкрался незаметно.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вообще-то прикольно.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Пошёл служить народу Порошенко А кто этот народ и сам не знал Гарантии народной власти предоставил Вот только кто народ все ж не сказал Тот кто никто тот власть иметь не может Власть у того, кто от народа говорит Забавно это он конечно же придумал Но послан был, на выборах побит
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Давай следующего, с этим все выяснили
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