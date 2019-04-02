На руку Путіну: названі головні ризики для України після виборів

Дестабілізуючі фактори після виборів в Україні, а також економічні ризики створюють "їжу" для хаосу і розхитування ситуації в країні, що відповідає інтересам Кремля.

Так про ситуацію в Україні пише впливове американське видання The Washington Post. "У той же час Росія має намір планомірно підривати економіку України. Будь-який дестабілізуючий результат виборів дає поживу для путінського переконання, що повстання приносить тільки хаос", – вважають журналісти, передає "Укрінформ".

Також у статті зазначено, що вибори в Україні привертають велику увагу з боку іноземних інвесторів. Вони вважають визначальним фактором для збереження інвестиційної привабливості України продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Вибори в Україні "Слово і Діло"

"З урахуванням того, що Україна часто сприймається як одна з найбільш вразливих країн, із економікою, що розвивається, з потенційною можливістю фінансових потрясінь, підтримка з боку Вашингтона є ключовою для уникнення кризи", – зазначає видання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за результатами опрацювання 97,77% протоколів, на виборах президента України Володимир Зеленський отримав 30,26% голосів, Петро Порошенко – 15,92%, Юлія Тимошенко – 13,38%.

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