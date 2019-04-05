Москва надеется, что Порошенко будет отстранен от власти – Jamestown Foundation

Президент Петр Порошенко сегодня самый ненавистный украинский политик для Москвы. Российская государственная пропагандистская машина критиковала Порошенко месяцы перед президентскими выборами 31 марта, а высокопоставленные чиновники открыто присоединились к критике, пишет американская неправительственная исследовательская организация Jamestown Foundation.

По словам секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, Украиной руководят американцы из Вашингтона, которые поддерживают Порошенко, потому что он их пешка. "Если Порошенко останется у власти путем массовых фальсификаций", - настаивал Патрушев в прошлом месяце, "восстановить отношения с Россией будет невозможно, а кризис в Украине ухудшится, и страна может распасться".

Украина рассматривается в Москве и Кремле как критическое поле боя в глобальном противостоянии между Россией и США. Все началось в 2004 году так называемой "оранжевой революцией", когда массовые протесты в Киеве против якобы системных фальсификаций не позволили выбрать дружественного для Москвы президента Виктора Януковича. Несмотря на то, что Янукович в конце концов станет президеном на выборах 2010 года, в феврале 2014 он был отстранен от власти еще одним народным восстанием - Евромайданом (также известной как Революция Достоинства). После Оранжевой революции президент Владимир Путин и правящая российская элита резко изменили стратегическое направление Москвы от сотрудничества и партнерства с Западом к соперничеству и противостоянию, соединенному с массовым военным/ядерным наращиванием.

Петр Порошенко

Отстранение от власти Януковича в 2014 году сопровождалось оккупацией и быстрой аннексией украинского Крыма и военным конфликтом на востоке Донбасса. В феврале 2019 Порошенко инициировал конституционную поправку, утвержденную Верховной Радой, провозглашая намерения страны интегрироваться в Европейский Союз и Организации Североатлантического договора (НАТО). По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, эта конституционная поправка, "подписанная Порошенко с такой помпезностью", была "провокацией, направленной на уничтожение Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта в Донбассе". Кодификация украинских намерений относительно вступления в НАТО рассматривается в Москве как окончательное доказательство западных (то есть, американских) долгосрочных стратегических намерений относительно превращения Украины в оперативную базу: оружие, направленное в самое сердце России.

Порошенко был избран в мае 2014 более 50 процентами голосов избирателей. Но к 2018 году он потерял большую часть своей поддержки, что характерно для Украины. С момента обретения независимости, в 1991 году, только одному президенту удалось переизбраться: Леониду Кучме, в 1999 году. Однако, до дня выборов 31 марта 2019 Порошенко, руководивший хорошо организованной кампанией, сумел войти во второй тур выборов, запланированных на 21 апреля, получив почти 16 процентов голосов. Он оказался на втором месте после политического сатирика/комика Владимира Зеленского (41 год), который родился в еврейской семье в преимущественно русскоязычном промышленном городе Кривой Рог в центральной Украине.

С октября 2015 Зеленский играет роль учителя средней школы Василия Голобородько, который, случайно был избран президентом Украины как антикоррупционный (антиолигархический) кандидат в популярном телевизионном шоу "Слуга народа", который транслируется на украинском канале 1+1 и распространяется международной сетью Netflix. Канал 1+1 принадлежит Игорю Коломойскому, мощному еврейско-украинскому олигарху, который сначала был союзником Порошенко, но сильно разругался с ним в 2015 году и сейчас находится в добровольном изгнании в Швейцарии. В июне 2018 Коломойский заявил журналистам, что Зеленский мог бы принять участие и выиграть на президентских выборах, несмотря на отсутствие предварительного политического/административного опыта. Зеленский опровергает, что он является марионеткой Коломойского, либо его кампания финансируется олигархом.

Порошенко утверждает, что "нарушил российский сценарий выборов", попав во второй тур. Но 31 марта Зеленский получил более 30 процентов голосов избирателей - вдвое больше, чем Порошенко - и в настоящее время выглядит непреодолимым, что положительно рассматривается в Москве. По словам сенатора Игоря Морозова, которого связывают с Кремлем, "Путин не будет говорить с Порошенко, но готов поговорить с Зеленским". Зеленский назвал конституционную поправку относительно членства в НАТО "избирательной политики" и пообещал провести референдум "для того, чтобы люди сами решили" вопрос, который может оказаться лазейкой для отказа от стремления к членству в НАТО.

В Украине парламент имеет больше власти, чем президент. Следующие выборы в Верховной Раде запланированы на осень 2019 года, и Зеленский, который широко считается фаворитом на президентских выборах, сформировал партию "Слуга народа", видимо, надеясь выиграть достаточно голосов, чтобы сформировать стабильную правящую коалицию. Российские эксперты интерпретируют успех Зеленского как голос протеста, подобный победе Дональда Трампа в 2016 году или электоральных успехов евроскептиков в Италии и других странах ЕС в последние годы. Зеленского считают гораздо лучшим для России, чем Порошенко. Не совсем понятно, сможет ли первый, если он победит, дать Москве то, чего она хочет: неприсоединившихся Украины, которая отказывается от членства в НАТО и отдаляется от США обратно на российскую орбиту.

В их взаимном стремлении устранить Порошенко, Коломойский, Зеленский и Путин в настоящее время стали временными союзниками, хотя в 2014 – 2015 годах Коломойский и Путин были заклятыми врагами. Кремль мог бы в конце концов принять решение о признании украинских выборов фальсифицированными и нелегитимными, если ему не понравится их конечный результат. Российские эксперты считают, что Порошенко вместе со своими так называемыми американскими хозяевами и их приспешниками в НАТО может спровоцировать военное противостояние с Россией, подобное тому, что произошло 25 ноября 2018, когда конвой трех украинских кораблей пытался пересечь Черное море через Керченский пролив на своем пути в Азовское море. Украинский конвой был насильно атакован российскими военными; корабли и моряки, по-прежнему содержатся в тюрьме, несмотря на западные протесты.

28 марта 2-я постоянная морская группа НАТО (SNMG2) вошла в Черное море, чтобы посетить Грузию и Украину и провести военно-морские учения. Накануне российский военно-морской флот, военно-воздушные силы и пограничники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели военные игры в Черном море для подготовки к общему нападения, высадки и захвата "иностранных морских судов", которые пытаются войти в Керченский пролив. По словам председателя комитета обороны Госдумы, генерал-полковника Владимира Шаманова, общие российские войска готовы дать отпор судам НАТО, используя высокую военную силу, если они попытаются приблизиться к проливу. Напряжение нарастает как в Украине так и вокруг нее, и это менее чем за три недели до дня выборов.

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