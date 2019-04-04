"Лучше цирк, чем кладбище!" Портников предвидел будущее Украины после выборов

Новому президенту Украины, будьто Петр Порошенко или Владимир Зеленский, необходимо будет заручиться поддержкой парламента на осенних выборах в Верховную Раду.

Такое мнение в блоге на "Грани.ру" высказал украинский журналист Виталий Портников, отметив, что больше всего в победе на выборах нуждается шоумен "95-го квартала".

"Если пропрезидентская партия не сможет заручиться поддержкой большинства избирателей и стать ведущей силой правительственной коалиции, возможности президента по управлению страной будут сильно ограничены, и он втянется в многолетний конфликт с собственным правительством и депутатским корпусом – а такой конфликт, как правило, завершается поражением главы государства", – написал Портников.

Журналист добавил, что Порошенко в 2014 году удалось создать свою коалицию в Раде.

"Именно это и позволило, в конечном счете, Петру Порошенко стать "играющим президентом", чьи возможности значительно превосходили объем полномочий. Но в новом парламенте этот успех может уже не повториться. Поэтому, чтобы понять, какими будут реальные возможности победителя президентских выборов, придется ждать осени", – акцентировал он.

Портников подчеркнул, что для россиян такие выборы в Украине выглядят непривычными. Ведь при правящем почти 20 лет Владимире Путине, непримиримость позиций сторонников обоих кандидатов и неопределенность перспектив кажутся им "скверным анекдотом".

"Но, поверьте, лучше находиться в политическом цирке, чем на политическом кладбище! Потому что цирк еще можно переоборудовать в какое-нибудь более привлекательное сооружение, а из кладбища получается только мавзолей", – подытожил журналист.

Виталий Портников

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Портников поставил политический диагноз украинцам.

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