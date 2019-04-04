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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Лучше цирк, чем кладбище!" Портников предвидел будущее Украины после выборов

4.3тЧитать материал на украинском

Новому президенту Украины, будьто Петр Порошенко или Владимир Зеленский, необходимо будет заручиться поддержкой парламента на осенних выборах в Верховную Раду.

Такое мнение в блоге на "Грани.ру" высказал украинский журналист Виталий Портников, отметив, что больше всего в победе на выборах нуждается шоумен "95-го квартала".

"Если пропрезидентская партия не сможет заручиться поддержкой большинства избирателей и стать ведущей силой правительственной коалиции, возможности президента по управлению страной будут сильно ограничены, и он втянется в многолетний конфликт с собственным правительством и депутатским корпусом – а такой конфликт, как правило, завершается поражением главы государства", – написал Портников.

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Журналист добавил, что Порошенко в 2014 году удалось создать свою коалицию в Раде.

"Именно это и позволило, в конечном счете, Петру Порошенко стать "играющим президентом", чьи возможности значительно превосходили объем полномочий. Но в новом парламенте этот успех может уже не повториться. Поэтому, чтобы понять, какими будут реальные возможности победителя президентских выборов, придется ждать осени", – акцентировал он.

Портников подчеркнул, что для россиян такие выборы в Украине выглядят непривычными. Ведь при правящем почти 20 лет Владимире Путине, непримиримость позиций сторонников обоих кандидатов и неопределенность перспектив кажутся им "скверным анекдотом".

"Но, поверьте, лучше находиться в политическом цирке, чем на политическом кладбище! Потому что цирк еще можно переоборудовать в какое-нибудь более привлекательное сооружение, а из кладбища получается только мавзолей", – подытожил журналист.

Виталий Портников

Виталий Портников

Как сообщал OBOZREVATEL, Виталий Портников поставил политический диагноз украинцам.

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Персоны
Виталий ПортниковВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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