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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Зеленский или Порошенко? США высказались о выборах президента Украины

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США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит во втором туре выборов.

"Мы будем работать с Украиной над всем этим пунктам. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25. Но еще много работы впереди", — приводил слова Волкера "Громадське".

По его словам, США поддерживают принципы, а не каждого отдельного кандидата в президенты.

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В свою очередь сенатор-демократ Крис Мерфи отметил, что США "стоять вместе с украинским народом, и будут стоять с руководством страны, несмотря на то, какой путь она выберет".

Петр Порошенко, Владимир Зеленский

Петр Порошенко, Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, потребовав от него извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес. Пока еще действующий президент принял приглашение, сделав в ответ не менее жесткое заявление.

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Персоны
Курт ВолкерВладимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Смотрите,нерабы-томосеки, не подведите своего господина
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25... Ну да, столько коллег по работе сбежавших из Украины, у меня ни когда не было.
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