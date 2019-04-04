Зеленский или Порошенко? США высказались о выборах президента Украины

США будут сотрудничать с любым президентом Украины, независимо от того, кто победит во втором туре выборов.

"Мы будем работать с Украиной над всем этим пунктам. И мы будем работать с любым руководством, которое придет к власти. Украина сделала больше за последние 2 года, чем за предыдущие 25. Но еще много работы впереди", — приводил слова Волкера "Громадське".

По его словам, США поддерживают принципы, а не каждого отдельного кандидата в президенты.

Новости Стало известно имя ведущего дебатов между Порошенко и Зеленским

В свою очередь сенатор-демократ Крис Мерфи отметил, что США "стоять вместе с украинским народом, и будут стоять с руководством страны, несмотря на то, какой путь она выберет".

Петр Порошенко, Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты, потребовав от него извинений за оскорбительные высказывания в свой адрес. Пока еще действующий президент принял приглашение, сделав в ответ не менее жесткое заявление.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся