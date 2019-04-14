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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко объяснил, почему не продал весь свой бизнес

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Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко объяснил, почему принял решение не продавать, а передать в слепой траст некоторый свой бизнес.

По его словам, он передал в доверительную собственность те проекты, на которые не нашлось покупателей. Он подчеркнул, что у него была возможность продать "Кузню на Рыбальском" и он сделал это. Об этом он сообщил во время своего выступления на НСК "Олимпийском" 14 апреля.

"Я первый в Украине политический деятель, который передал в доверительную собственность (слепой траст. – Ред.) бизнес. Это значит, что я не имею права получать информацию, не имею права принимать любые решения, стоит стена, которая ограждает президента Порошенко и собственность", – объяснил он.

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Он отметил, что продал всю свою собственность там, где была такая возможность, даже если покупатели просили рассрочку.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот

Напомним, что на объявленные дебаты 14 апреля соперник Порошенко, Владимир Зеленский, так и не пришел.

Как писал OBOZREVATEL, действующий лидер Украины Петр Порошенко во время выступления на НСК "Олимпийский" призвал своего главного оппонента, кандидата в президенты Владимира Зеленского прийти в эфир программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, который состоится в 22:30 понедельника, 15 апреля.

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Персона
Петр Порошенко
Место
УкраинаКиев
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Livesey David
Livesey David
Куры сдохли, высылаю телескоп!
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные ...слон со своими ушами ...мальчик...
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Усе буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!
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