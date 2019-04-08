"Либо трусы снимите, либо крестик наденьте": Латынина резко вступилась за Зеленского и Коломойского

Российская журналистка и писательница Юлия Латынина не видит ничего плохого в победе известного шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

В своей авторской передаче "Код доступа" на радиостанции "Эхо Москвы" она по пунктам объяснила, почему Зеленский — не худшая кандидатура, а бизнесмен Игорь Коломойский, которого называют спонсором его кампании, и вовсе является патриотом Украины.

"Когда нам говорят, что у Зеленского нет плана быстрого прекращения войны на востоке. Правда? А у кого-нибудь он есть? Вот скажите, кто прекратит войну на востоке, если Россия не хочет ее прекращать. И как вы это сделаете. Если вы мне расскажете, как вы это сделаете, я скажу, что вы врете", — резко отметила журналистка.

Юлия Латынина BaltNews.ee

Она также опровергла тезис, что Коломойский полностью финансирует избирательную кампанию Зеленского. "Я не знаю, сколько у Коломойского в Зеленском: там блокирующий пакет, мелкий пакет; я понимаю, что он там акционер, — но вот если это так, то для меня, Юлии Латыниной, будь я украинской гражданкой, это был бы дополнительный повод голосовать за Зеленского. Потому что бесспорно Коломойский очень сложный товарищ".

По словам журналистки, Украина своим существованием как нерасчлененное государство обязана не действующему президенту Петру Порошенко, а именно Игорю Коломойскому.

Игорь Коломойский Антикор

"Я не преувеличиваю. Если вы помните, был момент паники, когда Путин уже объявил о "Новороссии", когда Донбасс и Луганск рушились на наших глазах, а все менты были за сепаратистов. И в этот момент Коломойский становится главой соседней области Днепропетровской, начинает собирать добровольческие батальоны, публично объявляет, что даст 10 тысяч долларов за голову русского сепаратиста", — заявила Латынина.

Что касается реванша олигарха, писательница сказала: "Ну да, так устроена украинская политика. Ничего страшного. И последнее, самое главное. Когда нам говорят, что одновременно Зеленский сторонник России — ну, ребята, вы либо трусы снимите, либо крестик наденьте, потому что либо не брала, либо вернула. Нельзя сразу быть ставленником и Коломойского, и России".

коллаж

Латынина также успокоила украинцев по поводу отсутствия опыта у шоумена Владимира Зеленского.

"У него нет опыта, у Зеленского? Переводится: Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится — через 4 года переизберут", — заявила российская журналистка.

По ее словам, в этом и есть главное достижение Майдана: "Если украинский народ сделал ошибку, он ее через 4 года исправит. Точно так же, как не было особой трагедии в победе Порошенко, нету трагедии и в победе Зеленского".

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля Зеленский дал интервью ТРК "Украина", в котором рассказал о выборах, войне с Россией, европейском будущем Украины и курсе на НАТО.

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