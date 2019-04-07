Официально! ЦИК назвала победителей первого тура выборов

Центральная избирательная комиссия 7 апреля объявила официальный результаты первого тура выборов президента Украины.
Представители территориальных избирательных округов регионов Украины отчитались об окончательном результате голосования.
Он оглашался по областям в алфавитном порядке. Представители говорили, сколько человек проголосовало всего, а также перечисляли количество голосов по каждому кандидату.
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Пятерка лидеров первого тура:
Владимир Зеленский – 30,24% (5713825)
Петр Порошенко – 15,95% (3014523)
Юлия Тимошенко – 13,40% (2532230)
Юрий Бойко – 11,67% (2205974)
Анатолий Гриценко – 6,91% (1306411)
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины.
Лидеры гонки определились еще на этапе экзит-полов. Владимир Зеленский получил 30,6% голосов, а Петр Порошенко — 17,8%.
4 апреля ЦИК обработала 100% протоколов со всех окружных избирательных комиссий по стране.
Во второй тур выборов, который состоится 21 апреля, прошли Зеленский и Порошенко. Первый кандидат получил 30,24% голосов, а второй — 15,95%.
6 апреля ЦИК завершила принятие протоколов окружных избирательных комиссий с пометкой "Уточненный" об итогах голосования.
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