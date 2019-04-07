Официально! ЦИК назвала победителей первого тура выборов

Центральная избирательная комиссия 7 апреля объявила официальный результаты первого тура выборов президента Украины.

Представители территориальных избирательных округов регионов Украины отчитались об окончательном результате голосования.

Он оглашался по областям в алфавитном порядке. Представители говорили, сколько человек проголосовало всего, а также перечисляли количество голосов по каждому кандидату.

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Пятерка лидеров первого тура:

Владимир Зеленский – 30,24% (5713825)

Петр Порошенко – 15,95% (3014523)

Юлия Тимошенко – 13,40% (2532230)

Юрий Бойко – 11,67% (2205974)

Анатолий Гриценко – 6,91% (1306411)

Как сообщал OBOZREVATEL:

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