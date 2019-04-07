''Мы сильно удивимся'': Гай рассказал о разрыве между Порошенко и Зеленским во втором туре выборов

Во втором туре президентских выборов между кандидатами Петром Порошенко и Владимиром Зеленским возможен разрыв в количестве голосов, который очень удивит украинцев. За 2,5 недели многое может измениться в политике и рейтингах кандидатов.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил волонтер и ветеран Мирослав Гай. Он отметил, что прогнозы относительно кандидатов делать сложно, все будет зависеть от работы штабов обоих кандидатов.

"Посмотрим, как они отработают президентскую гонку за эти недели. Если месяц назад Порошенко не прогнозировали участия во втором туре, а сейчас он обогнал всех скептиков и остальных кандидатов, то до 21 апреля мы можем очень сильно удивиться, многое в политике поменяется. Разрыв между кандидатами возможен, это однозначно", – сказал он.

Украинцы, в частности военные, которые голосовали не за Зеленского и не за Порошенко, во втором туре, скорее всего, отдадут голоса действующему президенту, убежден волонтер. Это произойдет из чисто логических и меркантильных соображений избирателей, объяснил он.

"Все-таки военнослужащие осознают, что то, чем они занимаются, война и защита Украины, – это сложная серьезная многослойная вещь, а человек, который придет на должность президента, должен в этом разбираться", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стали известно, за кого голосовали военнослужащие Вооруженных сил Украины.

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