Связи с Коломойским и переговоры с Путиным: Зеленский сделал откровенное признание Гриценко

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко сообщил, что лично встретился с кандидатом в президенты Украины и шоуменом Владимиром Зеленским.

Такое заявление Гриценко сделал на своей странице в Facebook. "Не для собственного трудоустройства или вхождения нашей команды в его команду, а чтобы почувствовать и понять человека, который имеет реальный шанс стать главой государства", – пояснил политик.

"Готов ли он [Зеленский] к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов", - написал Гриценко.

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