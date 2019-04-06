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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Связи с Коломойским и переговоры с Путиным: Зеленский сделал откровенное признание Гриценко

1.7тЧитать материал на украинском

Лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко сообщил, что лично встретился с кандидатом в президенты Украины и шоуменом Владимиром Зеленским.

Такое заявление Гриценко сделал на своей странице в Facebook. "Не для собственного трудоустройства или вхождения нашей команды в его команду, а чтобы почувствовать и понять человека, который имеет реальный шанс стать главой государства", – пояснил политик.

"Готов ли он [Зеленский] к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов", - написал Гриценко.

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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
"Готов ли он [Зеленский] к должности президента? Нет, не готов, но ответственность осознает, готов прилагать усилия и декларирует намерение опираться на профессионалов" - "профессионлы" ... в понятии Зелени, я так понимаю, речь о порноактёрах?
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