"Або труси зніміть, або хрестик одягніть": Латиніна різко заступилася за Зеленського і Коломойського

Російська журналістка і письменниця Юлія Латиніна не бачить нічого поганого в перемозі відомого шоумена Володимира Зеленського на виборах президента України.

У своїй авторській передачі "Код доступу" на радіостанції "Ехо Москви" вона по пунктах пояснила, чому Зеленський — не найгірша кандидатура, а бізнесмен Ігор Коломойський, якого називають спонсором його кампанії, і зовсім є патріотом України.

"Коли нам кажуть, що у Зеленського немає плану швидкого припинення війни на сході. Правда? А у кого-небудь він є? От скажіть, хто припинить війну на сході, якщо Росія не хоче її припиняти. І як ви це зробите. Якщо ви мені розповісте, як ви це зробите, я скажу, що ви брешете", — різко зазначила журналістка.

Юлія Латиніна BaltNews.ee

Вона також спростувала тезу, що Коломойський повністю фінансує виборчу кампанію Зеленського. "Я не знаю, скільки у Коломойського в Зеленському: там блокуючий пакет, дрібний пакет; я розумію, що він там акціонер, — але от якщо це так, то для мене, Юлії Латиніної, коли б я була українською громадянкою, це був би додатковий привід голосувати за Зеленського. Тому що безперечно Коломойський дуже складний товариш".

За словами журналістки, Україна своїм існуванням як нерозчленована держава зобов'язана не чинному президенту Петру Порошенку, а саме Ігорю Коломойському.

Ігор Коломойський антикор

"Я не перебільшую. Якщо ви пам'ятаєте, був момент паніки, коли Путін уже оголосив про "Новоросію", коли Донбас і Луганськ руйнувалися на наших очах, а всі менти були за сепаратистів. І в цей момент Коломойський стає главою сусідньої області Дніпропетровської, починає збирати добровільні батальйони, публічно оголошує, що дасть 10 тисяч доларів за голову російського сепаратиста", — заявила Латиніна.

Що стосується реваншу олігарха, письменниця сказала: "Ну так, так влаштована українська політика. Нічого страшного. І останнє, найголовніше. Коли нам кажуть, що одночасно Зеленський прихильник Росії — ну, хлопці, ви або труси зніміть, або хрестик надіньте, тому що або не брала, або повернула. Не можна одночасно бути ставлеником і Коломойського, і Росії ".

колаж

Латиніна також заспокоїла українців із приводу відсутності досвіду у шоумена Володимира Зеленського.

"У нього немає досвіду, у Зеленського? Перекладається: Він ще не навчився красти, як всі українські політики. У нього немає команди? Перекладається: У нього немає тих, хто знає, де що лежить, щоб вкрасти. Не вийде — через 4 роки переоберуть", — заявила російська журналістка.

За її словами, в цьому і є головне досягнення Майдану: "Якщо український народ зробив помилку, він її через 4 роки виправить. Точно так, як не було особливої трагедії в перемозі Порошенко, немає трагедії і в перемозі Зеленського".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 квітня Зеленський дав інтерв'ю ТРК "Україна", в якому розповів про вибори, війну з Росією, європейське майбутнє України і курс на НАТО.

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