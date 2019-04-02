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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Кого выбрали украинцы за границей: ЦИК назвала победителя

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Центральная избирательная комиссия подсчитала голоса избирателей на зарубежных участках. Лидером оказался президент Украины Петр Порошенко.

Вторым по количеству голосов идет Владимир Зеленский, третьим стал – Анатолий Гриценко, передает пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что по состоянию на 9:30 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, который состоит из 101 участка. Всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тысяч украинских граждан.

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Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились следующим образом:

  • Петр Порошенко - 38,93%

  • Владимир Зеленский - 26,01%

  • Анатолий Гриценко - 10,64%

  • Игорь Смешко - 6,62%

  • Руслан Кошулинский - 4,67%

  • Юлия Тимошенко - 4,21%

  • Юрий Бойко - 3,91%

  • Александр Вилкул - 1,80%

Голосование на выборах за рубежом

Голосование на выборах за рубежом

ЦИК

Голосование на выборах за рубежом

Голосование на выборах за рубежом

ЦИК

Голосование на выборах за рубежом

Голосование на выборах за рубежом

ЦИК

Голосование на выборах за рубежом

Голосование на выборах за рубежом

ЦИК

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
ЦИКВыборы 2019Выборы Президента
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Махно Володимир
Махно Володимир
картина совершенно другая, более правильная. сразу видно что люди головой думали когда голосовали, а не ЗЕ-СРАКОЙ! поэтому там живут люди, а в Украине благодаря ЗЕ будут выживать!
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