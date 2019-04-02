Кого выбрали украинцы за границей: ЦИК назвала победителя

Центральная избирательная комиссия подсчитала голоса избирателей на зарубежных участках. Лидером оказался президент Украины Петр Порошенко.
Вторым по количеству голосов идет Владимир Зеленский, третьим стал – Анатолий Гриценко, передает пресс-служба ЦИК.
Сообщается, что по состоянию на 9:30 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, который состоит из 101 участка. Всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тысяч украинских граждан.
Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились следующим образом:
Петр Порошенко - 38,93%
Владимир Зеленский - 26,01%
Анатолий Гриценко - 10,64%
Игорь Смешко - 6,62%
Руслан Кошулинский - 4,67%
Юлия Тимошенко - 4,21%
Юрий Бойко - 3,91%
Александр Вилкул - 1,80%
Голосование на выборах за рубежом
ЦИК
Голосование на выборах за рубежом
ЦИК
Голосование на выборах за рубежом
ЦИК
Голосование на выборах за рубежом
ЦИК
Как сообщал OBOZREVATEL:
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