Кого выбрали украинцы за границей: ЦИК назвала победителя

Центральная избирательная комиссия подсчитала голоса избирателей на зарубежных участках. Лидером оказался президент Украины Петр Порошенко.

Вторым по количеству голосов идет Владимир Зеленский, третьим стал – Анатолий Гриценко, передает пресс-служба ЦИК.

Сообщается, что по состоянию на 9:30 2 апреля обработано 100% протоколов по заграничному округу, который состоит из 101 участка. Всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тысяч украинских граждан.

Голоса украинских избирателей на заграничном округе распределились следующим образом:

Петр Порошенко - 38,93%

Владимир Зеленский - 26,01%

Анатолий Гриценко - 10,64%

Игорь Смешко - 6,62%

Руслан Кошулинский - 4,67%

Юлия Тимошенко - 4,21%

Юрий Бойко - 3,91%

Александр Вилкул - 1,80%

Голосование на выборах за рубежом ЦИК

Голосование на выборах за рубежом ЦИК

Голосование на выборах за рубежом ЦИК

Голосование на выборах за рубежом ЦИК

Как сообщал OBOZREVATEL:

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