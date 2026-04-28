Банки "готовятся" к новому курсу доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается существенное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до конца текущей недели (3 мая) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 43,75-44,5 грн. Вечером же 28 апреля там покупали доллар в среднем по 43,8 грн, а продавали по 44,29 грн. Таким образом, не исключается удешевление валюты в покупке, при удорожании в продаже.

В обменниках же прогнозируется рост курса как в покупке, так и в продаже. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 43,75-44,5 грн. Вечером же 28 апреля в обменниках:

покупали валюту в среднем по 43,49 грн;

продавали – по 44,01 грн.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

В целом же, рассказал банкир, в конце апреля и начале мая Национальный банк будет и дальше определять общую ситуацию на валютном рынке. По его словам, регулятор будет обеспечивать курсовую стабильность за счет, в частности, оперативного реагирования на дисбалансы между спросом и предложением.

"Базовым механизмом, который и дальше будет работать на удержание относительного равновесия, останется режим "управляемой гибкости". Фактически он позволяет Нацбанку контролировать амплитуду курсовых изменений через валютные интервенции", – рассказал Лесовой.

Впрочем, подчеркнул банкир, полностью защищенным рынок считать, все же, нельзя. Прежде всего, из-за внешних рисков.

По словам Лесового, в значительной степени ситуация будет зависеть от развития событий на Ближнем Востоке. Ведь:

Этот регион влияет и на мировые цены на нефть, и на поведение ключевых валют.

Что отражается как на стоимости топлива в Украине, так и на соотношении пары евро/доллар.

Тем не менее, акцентировал банкир, критического влияния на рынок внешние факторы иметь не будут. А потому ожидать обвала гривни не стоит.

"После стремительного девальвационного марта рынок уже перешел в более спокойную фазу, и пока нет оснований ожидать ее резкого завершения. При сохранении высокой бдительности НБУ доллар будет торговаться в пределах 43,8-44,35 грн", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в мае в Украине ожидается заметное изменение официального курса доллара. Однако обвала гривни не произойдет.

