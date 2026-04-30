Зеленский поручил связаться с командой Трампа относительно предложения Москвы о 'краткосрочной тишине'

Президент Украины Владимир Зеленский поручил представителям государства связаться с командой Дональда Трампа, чтобы уточнить детали российской инициативы по "краткосрочной тишине". В Киеве поддерживают дипломатические усилия, но выступают за полноценное и длительное прекращение войны, а не короткие паузы.

Украинская сторона стремится получить четкое понимание содержания инициативы, которую продвигает Москва. Об этом сообщает президент Украины.

