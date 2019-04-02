Кого обрали українці за кордоном: ЦВК назвала переможця

Центральна виборча комісія підрахувала голоси виборців на закордонних дільницях. Лідером виявився президент України Петро Порошенко.
Другим за кількістю голосів йде Володимир Зеленський, третім став — Анатолій Гриценко, передає прес-служба ЦВК.
Повідомляється, що станом на 9:30 2 квітня оброблено 100% протоколів по закордонному округу, який складається зі 101-ї дільниці. Всього у голосуванні за кордоном взяли участь понад 55 тисяч українських громадян.
Голоси українських виборців на закордонному окрузі розподілилися наступним чином:
Петро Порошенко — 38,93%
Володимир Зеленський — 26,01%
Анатолій Гриценко — 10,64%
Ігор Смешко — 6,62%
Руслан Кошулинський — 4,67%
Юлія Тимошенко — 4,21%
Юрій Бойко — 3,91%
Олександр Вілкул — 1,80%
Голосування на виборах за кордоном
ЦВК
Голосування на виборах за кордоном
ЦВК
Голосування на виборах за кордоном
ЦВК
Голосування на виборах за кордоном
ЦВК
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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