Кого обрали українці за кордоном: ЦВК назвала переможця

Центральна виборча комісія підрахувала голоси виборців на закордонних дільницях. Лідером виявився президент України Петро Порошенко.

Другим за кількістю голосів йде Володимир Зеленський, третім став — Анатолій Гриценко, передає прес-служба ЦВК.

Повідомляється, що станом на 9:30 2 квітня оброблено 100% протоколів по закордонному округу, який складається зі 101-ї дільниці. Всього у голосуванні за кордоном взяли участь понад 55 тисяч українських громадян.

Голоси українських виборців на закордонному окрузі розподілилися наступним чином:

Петро Порошенко — 38,93%

Володимир Зеленський — 26,01%

Анатолій Гриценко — 10,64%

Ігор Смешко — 6,62%

Руслан Кошулинський — 4,67%

Юлія Тимошенко — 4,21%

Юрій Бойко — 3,91%

Олександр Вілкул — 1,80%

Голосування на виборах за кордоном ЦВК

Голосування на виборах за кордоном ЦВК

Голосування на виборах за кордоном ЦВК

Голосування на виборах за кордоном ЦВК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Перший тур виборів президента України стартував о 08:00 31 березня і закінчилися о 20:00. Після закриття виборчих дільниць Національний екзит-пол оприлюднив попередні підсумки.

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