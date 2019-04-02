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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Кого обрали українці за кордоном: ЦВК назвала переможця

1.7тЧитати матеріал російською

Центральна виборча комісія підрахувала голоси виборців на закордонних дільницях. Лідером виявився президент України Петро Порошенко.

Другим за кількістю голосів йде Володимир Зеленський, третім став — Анатолій Гриценко, передає прес-служба ЦВК.

Повідомляється, що станом на 9:30 2 квітня оброблено 100% протоколів по закордонному округу, який складається зі 101-ї дільниці. Всього у голосуванні за кордоном взяли участь понад 55 тисяч українських громадян.

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Голоси українських виборців на закордонному окрузі розподілилися наступним чином:

  • Петро Порошенко — 38,93%

  • Володимир Зеленський — 26,01%

  • Анатолій Гриценко — 10,64%

  • Ігор Смешко — 6,62%

  • Руслан Кошулинський — 4,67%

  • Юлія Тимошенко — 4,21%

  • Юрій Бойко — 3,91%

  • Олександр Вілкул — 1,80%

Голосування на виборах за кордоном

Голосування на виборах за кордоном

ЦВК

Голосування на виборах за кордоном

Голосування на виборах за кордоном

ЦВК

Голосування на виборах за кордоном

Голосування на виборах за кордоном

ЦВК

Голосування на виборах за кордоном

Голосування на виборах за кордоном

ЦВК

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
ЦВКВыборы 2019Выборы Президента
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Махно Володимир
Махно Володимир
картина совершенно другая, более правильная. сразу видно что люди головой думали когда голосовали, а не ЗЕ-СРАКОЙ! поэтому там живут люди, а в Украине благодаря ЗЕ будут выживать!
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