'Трансатлантический диалог продолжается': Мерц заявил, что разногласия по Ирану не испортили его отношения с Трампом

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц заверил, что несмотря на разногласия во взглядах на войну с Ираном, его личные контакты с президентом США Дональдом Трампом остаются неизменно хорошими. Он отметил продолжение активного трансатлантического диалога.

Об этом глава немецкого правительства заявил во время пресс-конференции в Берлине 29 апреля. Его слова приводит Укринформ.

Мерц отметил, что, несмотря на различные оценки ситуации, его личное отношение к Трампу не изменилось. Он добавил, что еще в начале высказывал сомнения относительно решений, связанных с войной в Иране, и не скрывал этой позиции.

"Личные отношения между американским президентом и мной, по крайней мере с моей стороны, остаются неизменно хорошими. Я только с самого начала имел сомнения относительно того, что было начато там с этой войной в Иране. И именно поэтому я это выразил", – прокомментировал Мерц вопрос об отношениях между ним и Трампом.

Канцлер подчеркнул, что его беспокойство войной на Ближнем Востоке вызвано прежде всего экономическими рисками для Европы. В частности, ограничение судоходства в Ормузском проливе уже влияет на энергетическую стабильность и экономику Германии.

"Мы существенно страдаем в Германии и в Европе от последствий, в частности закрытия Ормузского пролива. Это имеет непосредственное влияние на наше энергоснабжение. Это имеет массивные последствия для нашей экономической способности", – отметил глава немецкого правительства.

По словам Мерца, Берлин выступает за скорейшее урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, однако это не мешает лидерам находиться в хороших отношениях.

Канцлер заверил, что его контакты с Трампом остаются активными и хорошими, а коммуникация между сторонами продолжается.

"Мы и в дальнейшем находимся в хорошем диалоге друг с другом. Федеральный министр иностранных дел сегодня утром вернулся из Нью-Йорка и сообщил о многочисленных разговорах, в том числе и с американским правительством. Поэтому мы, выражаясь англо-американской манерой, остаемся "in good speaking terms" (в хороших отношениях – Ред.)", - заявил Мерц.

Что предшествовало

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц раскритиковал Дональда Трампа из-за того, как он действует в Иране. Также политик выразил сомнение относительно возможности свержения иранского режима.

Мерц заявил, что действия главы Белого дома не являются деэскалацией конфликта, и не попыткой достичь мира, а"масштабной эскалацией с неопределенным результатом".

Мерц также сказал, что США не имеют четкой стратегии выхода из войны в Иране.

После этого Дональд Трамп набросился на канцлера Германии, обвинив его в том, что он якобы допускает возможность наличия ядерного оружия у Ирана. Американский лидер заявил, что Мерц "не понимает, что говорит".

Как сообщал OBOZ.UA, Фридрих Мерц предостерег США и Израиль от ведения затяжной войны против Ирана. Такой конфликт, по словам Мерца, может привести к распаду иранского государства, новой волне миграции в Европу и серьезным экономическим последствиям, подчеркивая, что Европа не хочет повторения событий в Сирии.

