"Картковий будиночок" на очах усієї України: скандальний ефір Порошенка і Зеленського підірвав мережу

Ефір програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1", на який прийшов президент України Петро Порошенко і де відбулася резонансна телефонна розмова з Володимиром Зеленським, показав, що у країні працює реальна демократія.

Таку думку висловив на своїй сторінці в Facebook журналіст Юрій Бутусов, назвавши подію "картковим будиночком" на очах всієї країни". При цьому він висловив жаль з приводу того, що п'ять років Україна не бачила такого сильного і сміливого глави держави.

Користувачі в мережі традиційно дотримуються двох протилежних точок зору. Одні поділяють оптимізм Бутусова і однодумців, інші вважають, що цей ефір показав Зеленського в іншому світлі. Є і третій табір: там впевнені, що передача стала провалом для обох кандидатів у президенти.

Про манеру Зеленського Бутусов написав так: "сутичка була явно не рівна". Прихильників обох кандидатів це ні в чому не переконає, вони все вирішили ще до першого туру, впевнений він.

Порошенку при цьому задають питання, чому тільки зараз він пішов на відкритий діалог. "Так треба робити всі п'ять років поспіль, Петре Олексійовичу. Іти до журналістів і відповідати на питання. Щоб опоненти кидали телефони і тікали", – написав у Facebook журналіст Петро Шуклина.

Цікавим було порівняння журналіста Івана Яковини манер Зеленського і Трампа. Він нагадав, що останній у дні передвиборної гонки взагалі називав своїх опонентів "г*вном", проте показово, що ця риторика отримала відгук у американському суспільстві.

"І, все-таки, Володимир Зеленський дав задню. Уся ця метушня з аналізами і дебатами виглядає дрібнувато для кандидата з 61% підтримки", – заявив нардеп від БПП і журнал Мустафа Найєм.

У той же час журналіст Роман Цимбалюк висловив припущення про те, що, можливо, Зеленський поки не готовий до публічної полеміки.

Ефір прокоментував і психолог, експерт з питань невербальної комунікації Валентин Кім. "Кинути слухавку, не завершивши розмову, – це визнання своєї слабкості", – підкреслив він.

Нижче наводимо найяскравіші коментарі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, гендиректор групи "1 + 1 media" Олександр Ткаченко заявив, що телеканал має намір подати в суд на президента України Петра Порошенка "за минулі звинувачення на адресу каналу" і після того, як він "увірвався в ефір".

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