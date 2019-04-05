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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

У Зеленського взяв аналізи актор: у клініці відповіли на скандал

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У тому, що кров на аналіз у кандидата в президенти України Володимира Зеленського брав екс-учасник кулінарного шоу "МастерШеф-8" і актор масовки серіалу "Свати" Владислав Кірякулов, немає нічого дивного.

Про це OBOZREVATEL заявив засновник і президент клініки Eurolab Андрій Пальчевський, в медустанові якого і здавав аналізи Зеленський.

"Що стосується Владислава Кірякулова, то цей лікар у нас найніжніший, він бере кров з вени навіть у дітей, і ніхто не скаржиться. Тим більше, це була його зміна. А Зеленський його кумир, це ж найвідоміша людина в Україні, немає іншої людини, відомішої за нього", — пояснив Пальчевський.

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У Зеленського взяв аналізи актор: у клініці відповіли на скандал
Влад Кірякулов у "МастерШеф"

Влад Кірякулов у "МастерШеф"

Сайт СТБ

Крім того, він прокоментував сумніви штабу Петра Порошенка в достовірності аналізів Володимира Зеленського. У чинного гаранта заявили, що конкурент здав не всі аналізи на перевірку.

"А ми впевнені, що саме свою сечу і своє волосся здав президент? Ми ж не можемо змусити президента публічно дзюрити в баночку, це не етично. Але звідки ми знаємо, чи свій матеріал здав президент? А кров можна здати публічно, і щодо крові можна отримати всі потрібні результати. А ті смугові тести, які використовували для аналізів президента, у професіоналів викликають питання", — зазначив Пальчевський.

За його словами, чинному президенту також пропонували здати аналізи в цій клініці: "До речі, ми також відправляли Порошенку пропозицію здати у нас аналізи абсолютно безкоштовно. Ви ж знаєте, що нам довіряють всі. Прізвищ називати не можу, але немає жодного чиновника, бізнесмена в країні, який сам, або його дружина, або діти не користувалися нашими послугами".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Зеленський під час виклику Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

  • У штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня ця зробити в медичній частині НСК "Олімпійський".

  • Однак в команді Зеленського заявили, що їхній кандидат не здаватиме аналізи в цьому місці, оскільки НСК може бути заангажований.

  • Вранці 5 квітня Зеленський здав аналізи в медичному діагностичному центрі Eurolab у Києві.

  • Порошенко в цей самий день здав аналізи в медичній частині НСК "Олімпійський", зокрема на предмет вживання алкоголю і наркотиків.

  • Головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий оприлюднив результати аналізів Порошенка. За його словами, швидкий тест не виявив у його організмі психоактивних речовин. Аналіз на вміст алкоголю буде готовий пізніше.

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Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
зеленськийВладислав Кірякулованалізи кандидатівпорошенко
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Ежов Игорь
Ежов Игорь
Кандидат у президенти Володимир Зеленський оприлюднив результат аналізу, згідно з яким наркотичних речовин у його організмі немає. При цьому спершу він оприлюднив у Facebook аркуш, на якому датою здачі аналізу значиться 2 квітня, а за 15 хвилин – із датою 5 квітня. УП зберегла документи, оприлюднені на Facebook-сторінці Зеленського в обох варіантах.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а покажите, как писял клоун! А мы посмеемся!
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Севченко Николай
Севченко Николай
Не убедительная отмазка. Требуем полноценного анализа на наркотики. А то в последнее время есть большие сомнения.
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