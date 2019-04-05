У Зеленського взяв аналізи актор: у клініці відповіли на скандал

У тому, що кров на аналіз у кандидата в президенти України Володимира Зеленського брав екс-учасник кулінарного шоу "МастерШеф-8" і актор масовки серіалу "Свати" Владислав Кірякулов, немає нічого дивного.

Про це OBOZREVATEL заявив засновник і президент клініки Eurolab Андрій Пальчевський, в медустанові якого і здавав аналізи Зеленський.

"Що стосується Владислава Кірякулова, то цей лікар у нас найніжніший, він бере кров з вени навіть у дітей, і ніхто не скаржиться. Тим більше, це була його зміна. А Зеленський його кумир, це ж найвідоміша людина в Україні, немає іншої людини, відомішої за нього", — пояснив Пальчевський.

Влад Кірякулов у "МастерШеф" Сайт СТБ

Крім того, він прокоментував сумніви штабу Петра Порошенка в достовірності аналізів Володимира Зеленського. У чинного гаранта заявили, що конкурент здав не всі аналізи на перевірку.

"А ми впевнені, що саме свою сечу і своє волосся здав президент? Ми ж не можемо змусити президента публічно дзюрити в баночку, це не етично. Але звідки ми знаємо, чи свій матеріал здав президент? А кров можна здати публічно, і щодо крові можна отримати всі потрібні результати. А ті смугові тести, які використовували для аналізів президента, у професіоналів викликають питання", — зазначив Пальчевський.

За його словами, чинному президенту також пропонували здати аналізи в цій клініці: "До речі, ми також відправляли Порошенку пропозицію здати у нас аналізи абсолютно безкоштовно. Ви ж знаєте, що нам довіряють всі. Прізвищ називати не можу, але немає жодного чиновника, бізнесмена в країні, який сам, або його дружина, або діти не користувалися нашими послугами".

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