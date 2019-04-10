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Выборы президента Украины 2019

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Ужесточить борьбу с Зеленским: всплыли детали тайной встречи Порошенко с БПП

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Штаб действующего президента Украины Петра Порошенко начинает в полную силу работать против своего оппонента Владимира Зеленского, но в случае проиграша не потеряет лицо и поведет себя достойно.

Об этом после встречи президента с фракцией БПП "Украинской правде" сообщили источники из штаба, заметив, что ранее основным конкурентом действующий глава считал Юлию Тимошенко.

"Мы воевали с Юлей, потому что могли сами не пройти во второй тур. Но вообще не обращали внимания на Зеленского. Сейчас я призываю вас работать вместе. Кампания против Зеленского теперь должна стать жесткой", – дал указания своей фракции Порошенко.

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Другой депутат из БПП уточнил, насколько жесткой должна быть эта кампания. "Президент сказал, что мы должны побеждать нокаутом", – сказал он. Хотя никто из фракции не смог сказать, каким должен быть его сценарий.

коллаж

коллаж

"Любое хорошее дело доходит до людей через месяц. С момента, когда оно произойдет, до момента, когда о нем узнают люди на местах, проходит месяц. У нас времени нет. Поэтому мы будем его провоцировать на дебаты, на другие ошибки. Каждая его "штанга", как с анализами, очень нам помогает. Это очень расхолаживает его избирателей из числа образованной публики", – поделился один из главных штабистов Порошенко.

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При этом в штабе не исключают проигрыш его в президентской гонке, но уверены, что в таком случае действующий президент достойно примет поражение – "не будет фальсифицировать результат или затягивать процесс в судах". По словам штабистов, для него важен авторитет и уважение, он "боится делегитимизации своего образа больше, чем проигрыша" и "не сможет позволить, чтобы Меркель или Макрон не хотели подавать ему руку".

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"Он точно не будет держаться за кресло до последнего. Этого не будет. Если он проиграет, то снимет трубку и поздравит Зеленского. Порошенко важно остаться Порошенко", – заверил близкий соратник президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля в АП состоялась тайная встреча Петра Порошенко с депутатами фракции БПП, на которой говорили о выборах и о будущем.

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Тема
Выборы в Киеве
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир ЗеленскийЮлия Тимошенко
Место
УкраинаКиев
Теги
Выборы 2019Администрация ПрезидентаБППБлок Петра Порошенко
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
гон отож петю ждет зона-эксперты! Поздравляю Зеленского с ПОБЕДОЙ на 100% на Выборах президента Украины! Ультиматум Зеленскому если через 2 месяца на посту президента опг порошенко не будет арестовано мы подымаем новый Майдан!-правда украины
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