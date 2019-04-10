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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Стадион, так стадион! Выяснилось, кто придумал яркое обращение Порошенко Зеленскому

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Президент Украины Петр Порошенко сам настоял на ночном обращении к кандидату на пост главы государства Владимиру Зеленскому. Именно он и является главным идеологом ролика "Стадион, так стадион!" и других посланий к своему сопернику.

При этом ведущий стратег президентской кампании Игорь Грынив был против такой "игры" с Зеленским, пишет "Украинская правда".

"Он не хотел, чтобы мы шли в эту игру. Это, мол, не уровень президента. Но нашлись люди, это технологи из Франции и США, которые взялись быстро сделать эти ответы. Порошенко сам хотел. И вышло очень достойно", – поделился анонимный источник в ближайшем окружении Порошенко.

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Активизация страниц президента в соцсетях и яркие видеообращения – это попытка перехватывания молодой аудитории Зеленского, оперативных ответов на "виртуальный" баттл соперника.

Второе направление – раскаяние и обновление – это попытка признания прошлых ошибок, особенно в кадровой политике.

И третье направление – Порошенко или Путин. Именно это является главной линией кампании, из-за чего и появились нашумевшие борды с фото президентов Украины и РФ. Лозунг борда гласит, что 21 апреля, в день проведения второго тура президентских выборов, состоится решающий выбор.

Борд Порошенко с Путиным

Борд Порошенко с Путиным

"Українська правда"

"Задание рекламного сюжета – напомнить стране, что в условиях таких внешних вызовов нужен сильный президент и верховный главнокомандующий, профессиональный, хорошо образованный и опытный дипломат", – пояснили в президентском штабе.

Как писал OBOZREVATEL, размещение на предвыборных рекламных бордах Петра Порошенко фотографии президента РФ Владимира Путина может нарушать законы о рекламе и ведении агитации. За это президенту даже может грозить административная ответственность.

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Персоны
Петро ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Колизей так колизей . Гладиаторы хреновы )))
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