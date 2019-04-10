Порошенко на "Олимпийском" сдаст анализы VADA

Президент Украины Петр Порошенко собирается во второй половине дня среды, 10 апреля, прибыть в НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в Администрации президента. "Порошенко пойдет на "Олимпийский" в обозначенное Владимиром Кличко время", – заявили там.

Напомним, ранее украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Владимир Кличко посмеялся над сдачей анализов Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, отметив, что результаты тестов невозможно представить публике уже через пару часов после прохождения процедуры.

Боксер предложил обоим кандидатам сдать тесты в VADA, как это делают профессиональные спортсмены.

В команде Петра Порошенко назвали дату дебатов двух кандидатов, а также призвали Зеленского пройти проверку на наркотики в VADA.

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