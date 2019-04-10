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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко на "Олимпийском" сдаст анализы VADA

1.1тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко собирается во второй половине дня среды, 10 апреля, прибыть в НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источники в Администрации президента. "Порошенко пойдет на "Олимпийский" в обозначенное Владимиром Кличко время", – заявили там.

Напомним, ранее украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко призвал кандидатов на пост президента Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского прибыть на НСК "Олимпийский" и сдать анализы представителям антидопинговой организации VADA, которые приехали в Киев.

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Порошенко на "Олимпийском" сдаст анализы VADA

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир КличкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Выборы ПрезидентаНСК Олимпийский
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Зеленка хотел взять на понт и не подумал что Порошенко может так поднять ставки что ему и близко крыть будет нечем. Кому нечего скрывать тот не боится что что-то найдут. Кто не боится общения тот не бегает и не скрывается в инстаграмчике.
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