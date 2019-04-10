Посилити боротьбу із Зеленським: спливли деталі таємної зустрічі Порошенка з БПП

Штаб чинного президента України Петра Порошенка починає на повну силу працювати проти свого опонента Володимира Зеленського, але в разі програшу не втратить обличчя і поведеться гідно.

Про це після зустрічі президента з фракцією БПП "Українській правді" повідомили джерела зі штабу, зазначивши, що раніше основним конкурентом чинний глава вважав Юлію Тимошенко.

"Ми воювали з Юлею, бо могли самі не пройти до другого туру. Але взагалі не звертали уваги на Зеленського. Зараз я закликаю вас працювати разом. Кампанія проти Зеленського тепер має стати жорсткою", — дав вказівки своїй фракції Порошенко.

Інший депутат із БПП уточнив, наскільки жорсткою має бути ця кампанія. "Президент сказав, що ми повинні перемагати нокаутом", — сказав він. Хоча ніхто з фракції не зміг сказати, яким буде його сценарій.

колаж

"Будь-яке добре діло доходить до людей через місяць. З моменту, коли воно відбудеться, до моменту, коли про нього дізнаються люди на місцях, минає місяць. У нас часу немає. Тому ми будемо його провокувати на дебати, на інші помилки. Кожна його "штанга", як з аналізами, дуже нам допомагає. Це дуже розхолоджує його виборців з-поміж освіченої публіки", — поділився один з головних штабістів Порошенка.

При цьому у штабі не виключають програш його у президентських перегонах, але впевнені, що в такому разі чинний президент гідно прийме поразку — "не буде фальсифікувати результат або затягувати процес у судах". За словами штабістів, для нього важливий авторитет і повага, він "боїться делегітимізації свого образу більше, ніж програшу" і "не зможе дозволити, щоб Меркель або Макрон не хотіли подавати йому руку".

"Він точно не буде триматися за крісло до останнього. Цього не буде. Якщо він програє, то зніме трубку і привітає Зеленського. Порошенку важливо залишитися Порошенком", — запевнив близький соратник президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 квітня в АП відбулася таємна зустріч Петра Порошенка з депутатами фракції БПП, на якій говорили про вибори і про майбутнє.

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