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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Шанси є": розкрита тактика Порошенка на другий тур виборів

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Президент України Петро Порошенко, аби подолати 15-відсоткове відставання від конкурента на виборах шоумена Володимира Зеленського, перед другим туром вдасться до низки екстрених заходів для підвищення свого рейтингу.

Як Порошенко має намір переломити несприятливу ситуацію, розповів у ефірі ObozTV голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Шлінчак нагадав, що в першому турі дуже багато людей не голосували ані за Зеленського, ані за Порошенка. На його думку, дебати Порошенка і Зеленського будуть адресовані саме таким людям, щоб "розвіяти сумніви і шальки терезів схилити на чийсь бік".

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"Зараз букмекери, як і в першому турі, ставлять на Зеленського. Тим не менше, у чинного президента є ще дуже багато шансів за два тижні переломити ситуацію. Я думаю, що ми наступні два тижні будемо свідками кількох кроків, які можуть вплинути на тих виборців, що сумніваються", — заявив він.

Експерт припустив, що з боку чинного президента "можуть бути кадрові рішення, можуть бути кілька технологічних кроків у плані звернення до своїх виборців і до виборців, що сумніваються".

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Також Шлінчак припустив, що іноземні партнери України можуть послати кілька меседжів на підтримку чинного глави держави.

"Це може істотно вплинути на результати виборів", — зазначив він.

"Шанси є": розкрита тактика Порошенка на другий тур виборів

golos.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів. У ньому зійдуться шоумен Володимир Зеленський і чинний глава держави Петро Порошенко.

Зеленський і Порошенко можуть вийти на відкриті дебати вже 19 квітня. Зеленський, запропонувавши провести зустріч привселюдно і просто на НСК "Олімпійський". Порошенко погодився.

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Петро ПорошенкоВолодимир ЗеленськийВіктор Шлінчак 
Місце
Україна
Теги
вибори в УкраїніВыборы Президентавибори УкраїнаВыборы 2019
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Ну как. Главный шаги: 1. Это быстрая посадка экс-рЫгионалов и их окружения; 2. Организация нового "Гуантанамо" для всей быдловаты, которая сюда прется с востока.
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Федоров Федор
Федоров Федор
"....примет ряд экстренных мер для повышения своего рейтинга.....".....Что ж изобретать велосипед?Стоить пойти проверенным путем - запросить где-нибудь ещё один томос и снарядить новую экспедицию Макряков в Азовское море.
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