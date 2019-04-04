"Шанси є": розкрита тактика Порошенка на другий тур виборів

Президент України Петро Порошенко, аби подолати 15-відсоткове відставання від конкурента на виборах шоумена Володимира Зеленського, перед другим туром вдасться до низки екстрених заходів для підвищення свого рейтингу.

Як Порошенко має намір переломити несприятливу ситуацію, розповів у ефірі ObozTV голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Шлінчак нагадав, що в першому турі дуже багато людей не голосували ані за Зеленського, ані за Порошенка. На його думку, дебати Порошенка і Зеленського будуть адресовані саме таким людям, щоб "розвіяти сумніви і шальки терезів схилити на чийсь бік".

"Зараз букмекери, як і в першому турі, ставлять на Зеленського. Тим не менше, у чинного президента є ще дуже багато шансів за два тижні переломити ситуацію. Я думаю, що ми наступні два тижні будемо свідками кількох кроків, які можуть вплинути на тих виборців, що сумніваються", — заявив він.

Експерт припустив, що з боку чинного президента "можуть бути кадрові рішення, можуть бути кілька технологічних кроків у плані звернення до своїх виборців і до виборців, що сумніваються".

Також Шлінчак припустив, що іноземні партнери України можуть послати кілька меседжів на підтримку чинного глави держави.

"Це може істотно вплинути на результати виборів", — зазначив він.

golos.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 квітня в Україні відбудеться другий тур президентських виборів. У ньому зійдуться шоумен Володимир Зеленський і чинний глава держави Петро Порошенко.

Зеленський і Порошенко можуть вийти на відкриті дебати вже 19 квітня. Зеленський, запропонувавши провести зустріч привселюдно і просто на НСК "Олімпійський". Порошенко погодився.

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